Yailin «La Más Viral» presumió su embarazo en bikini

La rapera dominicana, Yailin «La Más Viral», causó revuelo en las redes sociales tras compartir una fotografía que va más allá de lo convencional.

Es que, este jueves 24 de noviembre de 2022 la cantante compartió con todos sus seguidores su nuevo barriquita, además presumió su glorioso embarazo en la que colgó una foto posado en un colorido bikini totalmente sexy.

«Solo tú conoces cómo suena mi corazón por dentro. Y esos latidos de amor son por ti», fue lo que acompañó la fotografía de la rapera en la playa.

Asimismo, esta semana la artista confirmo los rumores de todos los fanáticos quienes aseguraban que ella y el boricua, Anuel AA, podrían tener un bebé.

«Siempre le dije a Dios que me diera una familia, pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí. Me siento súper feliz, la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo, no tengo palabras. Aquí tu papi y yo te hicimos con mucho amor, estamos esperando tu llegada mi gordita», expresó Yailin en su cuenta de Instagram.