▷ Pago de pensión y aguinaldos sigue rodeado de desinformación #26Nov

Por: Fakenewsvenezuela.org

Pensionados en Venezuela siguen siendo presa de la desinformación. La opacidad que mantiene el Gobierno al pago de los aguinaldos de los adultos mayores alimenta la circulación de noticias falsas. Voceros consultados señalan que, diariamente, las redes sociales se llenan de contenidos en los que se especulan con fechas y métodos de cobros

El tema de la pensión en Venezuela sigue sumergido en desinformación. Como si de una ley no escrita se tratase a final de mes las plataformas comunicacionales en el país se llenan de contenidos engañosos que terminan por confundir a las personas.

La falta de información oficial por parte de las autoridades abre la puerta a la especulación y a la circulación de contenidos falsos sobre un tema que genera altas expectativas en población vulnerable: ¿cuándo y cómo cobran la pensión?. El 21 de noviembre de 2022 la cuenta en Twitter del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en Venezuela (@somosivss) anunció que para el martes 22 de noviembre se estaría cancelando un mes de pensión y un mes de aguinaldo. Previo a este anuncio circularon una serie de mensajes engañosos generados por la especulación que hay en torno al tema.

Alberto Domínguez, presidente del sindicato de trabajadores de los Seguros Sociales en el estado Lara y representante del Comité de derecho de los pensionados y pensionadas en Barquisimeto, señala en conversación telefónica con el equipo periodístico del Observatorio Venezolano de Fake News, que la mayoría de contenidos publicados en redes sociales tienden a viralizarse porque no hay un filtro que permita a las personas determinar la realidad de lo que es un bulo.

“El anuncio del pago de la pensión lo comunican por Twitter unas 20 horas antes. Esto me parece una falta de respeto porque las autoridades saben toda la especulación que se ha generado en torno al tema y la expectativa que esto genera en la población. Es un desgaste innecesario”, dice.

Una muestra de la desinformación de la que han sido víctima los adultos mayores en Venezuela es la cantidad de mensajes que han girado en torno al tema de la pensión. El 4 de noviembre de 2022, por ejemplo, se viralizó en redes sociales un post en el que señalaban que la pensión y el mes de aguinaldo correspondiente a diciembre se pagaría el 12 de noviembre de 2022. El OVFN desmintió este mensaje de acuerdo con la investigación hecha por nuestro equipo periodístico el post compartido sí era oficial y sí había sido publicado por la página del IVSS pero en noviembre de 2021. Personas malintencionadas tomaron la imagen y la pusieron a circular en redes sociales generando confusión entre los usuarios.

Previo a la circulación de esta unidad en diversas plataformas se compartió una serie de requisitos que supuestamente debían entregar los pensionados que recibían el beneficio a través del Banco Bicentenario para cambiar sus cuentas de ahorro a cuentas corrientes. Según el mensaje viralizado en plataformas como Facebook y WhatsApp si las personas no hacían la actualización de data no podrían cobrar el supuesto aumento que estaba por decretar el presidente Nicolás Maduro. Este mensaje fue desmentido por nuestro equipo periodístico y también por medios dedicados a la verificación de información como Cotejo.info.

El 18 de noviembre de 2022 apareció otro mensaje engañoso en redes sociales. En un video, cuya duración era de 1 minuto y 06 segundos, se puede ver a una mujer que no se identifica y quien asegura que para el martes 22 de noviembre se cancelará un mes de pensión y un mes de aguinaldo. En el material compartido en WhatsApp la informante dice que serán 130 Bs.D correspondientes a un mes de pensión y 130 Bs.D correspondientes a un mes de aguinaldo.

En este caso el pronóstico se cumplió pero el acierto tiene que ver más con fortuna que con un acceso privilegiado a la información pues, tal como señala Alberto Domínguez, ante la ausencia de información oficial las personas sacan cuentas y hacen cálculos de cuándo se depositará la pensión que sigue resultando insuficiente para cubrir gastos básicos.

“Diariamente vemos a personas que comparten mensajes y en algunos casos aciertan sus pronósticos. En teoría la pensión la deben cancelar el lunes 21 de noviembre pero como es bancario la fecha de cobro se corre para el 22. El mes pasado pagaron un mes de aguinaldo y si aplicamos la lógica para este mes también deberían cancelar un mes así que el pronóstico del video se podría cumplir; sin embargo, eso no quiere decir que el material sea una pieza oficial pues el secretismo que hay en torno al tema es preocupante. Al día de hoy nuestros abuelos no saben ni siquiera cuántos meses cobrarán de aguinaldo”, dijo Domínguez.

Para tener un panorama mucho más claro el OVFN contactó vía telefónica con Edgar Silva, integrante del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas Discapacitadas quien dijo que la información compartida forma parte de las especulaciones que se han generado en torno a este tema.

“En Venezuela se desconocen las fechas de pago y las cosas se anuncian de un día para otro. Lamentablemente hay tanta opacidad informativa que muchas personas comparten en redes sociales información que no ha sido confirmada. Yo mismo hablé con representantes del Seguro Social este viernes (18/11/2022) y me dijeron que el video que circula no es oficial. No salió del IVSS”, dijo Silva.

Este martes 22 de noviembre se canceló un mes de pensión y un mes de aguinaldo pero los contenidos desinformativos en torno al tema muy probablemente sigan circulando. Según cuentan representantes de este gremio en Venezuela aún no se sabe cuántos meses de aguinaldo cobrarán y se desconoce el cronograma de pagos del mes de diciembre. Mientras tanto, largas filas de personas canosas se acumulan en las entidades bancarias intentando averiguar lo incierto.

