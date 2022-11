Catar 2022: ¿cuánto costó la organización del Mundial?

La Copa Mundial de la FIFA 2022 será la más cara de la historia con un presupuesto de US$ 220.000 millones, de acuerdo a Statista. La Copa del Mundo de Rusia 2018 costó US$ 11.600 millones y en la justa de Brasil 2014 se gastaron US$ 15.000 millones.

De todo el presupuesto del Mundial de Catar, entre 6.500 y 10.000 millones de dólares fueron destinados a la construcción de los estadios solicitados por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

El resto de los US$ 220.000 millones se destinaron a un megaproyecto de construcción de diferentes infraestructuras necesarias para la organización del torneo como hoteles, aeropuertos y una red de metro.

También puede leer:

Copa Mundial de Fútbol Catar 2022: cuánto valen las entradas, alojamiento y hoteles

“Nuestro objetivo principal va más allá del campeonato. Estamos trabajando para el desarrollo del país y de las inversiones en este campo. Por ejemplo, la infraestructura del transporte tanto como los negocios en este campo se aprovechan del proyecto de metro. Otra ventaja del proyecto, es ofrecer oportunidades de empleo”, señaló Hassan Al Thawadi, secretario general del Comité de Organización y Legado, responsable de gestionar los proyectos de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.

La FIFA exigía, con 48 selecciones, al menos 12 estadios con capacidad para albergar un mínimo de 40.000 asistentes en la mayoría de los partidos, 60.000 en las semifinales y 80.000 en la inauguración y la final.

A pesar de los esfuerzos y las propuestas para lograr la viabilidad del Mundial con un formato de 48 selecciones, Catar solo concretó la construcción de 8 estadios con las características que solicitaba la FIFA y se acordó la participación de 32 selecciones sin involucrar a otro país en la organización de la Copa del Mundo 2022, como sí ocurrió en las negociaciones para celebrar el Mundial de 2026 en México, Canadá y Estados Unidos.

Fuente: El Economista