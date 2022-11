Colombia [VIDEO] Una joven denunció haber sido víctima de abuso sexual cerca al Campín

La joven publicó un video a través de redes sociales para denunciar haber sido víctima de abuso sexual cerca al Campín, Bogotá.

De acuerdo con lo relatado por Natalia, el pasado domingo 20 de noviembre estaba tratando de coger un carro de transporte público para poder llegar a su casa, pero vivió un momento de terror al responder un ‘saludo’ a un hombre desconocido.

El sujeto llegó en una camioneta, blanca y con vidrios polarizados, a preguntarle algo, sin embargo, “en el momento en el que él me agarra la mano, yo me sentí débil, él abre la camioneta, no sé cómo logra meterme a la camioneta“

Al sentir el miedo de la joven, el hombre le afirmó: “Te voy a llevar a tu casa, tranquila”.

“Luego se estacionó en otra cuadra. Traté de ver si la puerta tenía seguro y me di cuenta que no. Entonces intenté escapar, pero el agarró mi bolso, lo rompió y me dijo que tenía una propuesta y que yo tenía que aceptar”, expresó la joven.

De acuerdo con el relató de la joven, el hombre «obligó a que lo masturbara. Se bajó los pantalones, sacó su miembro y me obligaba a tocarlo a la fuerza. Él me decía que lo mirara, pero yo no quería”.

Lea también: 18 hombres y una mujer, entre los más buscados por delitos sexuales en Bogotá

Iniciaron ruta de atención a mujer que denunció caso de violencia sexual

Madre está en el hospital y quiere volver a ver a su hijo perdido Joan Camilo Mejía | Minuto30 https://t.co/9s0EEFAlP5 — Minuto30.com (@minuto30com) November 25, 2022

Más noticias de Bogotá

.fb-background-color {

background: #ffffff !important;

}

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {

width: 100% !important;

}





Por: 30 Minutos

Autor: Laura Pineda

Fecha de publicación: 2022-11-25 16:04:19

Fuente