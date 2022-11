Tiroteo en concierto de Danny Ocean deja un muerto

La violencia marcó los primero minutos de este sábado la ciudad de Morelia, México, pues se registró una balacera al finalizar el concierto del cantante venezolano de reguetón, Danny Ocean, reseña Infobae.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado habría abierto fuego en contra de unas camionetas localizadas cerca de la Plaza Monumental de Morelia, donde se presentó el cantante.

En redes sociales circuló un video tomado por asistentes del evento en el que se puede ver el interior del recinto mientras se escuchan varias detonaciones en la cercanía. Por lo que las mujeres que grababan, preocupadas, se resguardaron al interior de lo que parecen los baños del lugar. Medios mexicanos reportan una persona muerta y varios heridos.

Danny Ocean lamenta la tragedia

Tras este fatídico suceso, Danny Ocean salió al frente y no pudo ocultar su desconcierto por lo sucedido. Además, se solidarizó con todos los afectados.

“No entiendo por qué suceden estas cosas si vinimos con un mensaje de amor”, escribió en Twitter.

No entiendo porque suceden estas cosas si vinimos con un mensaje de amor! No se ni que decir, nunca he estado en esta situación. Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes. Mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento a cada rincon de Méx

— Danny Ocean (@Dannocean) November 26, 2022