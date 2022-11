Acuerdo social o negocio petrolero/Chilenos se desencantan de inmigrantes/ PC apoyó al dictador Batista para complacer a Rusia + Historiador

Apreciados lectores, aquí nuestra Carta Semanal de esta semana,

EL ACUERDO SOCIAL DEL NEGOCIO PETROLERO

Lo firmado por las partes como un “acuerdo” social, solo tiene a la petrolera Chevron como beneficiaria en tiempo real. Las partes venezolanas fueron convocadas para legitimar el negocio petrolero del gobierno de Biden.

El documento con un fondo social administrado por la ONU es solo un paraban para ocultar la única verdad concreta de lo firmado en México.

El biombo social divide la realidad de la fantasía. La Voz de América con relación al tema señala: “No es casualidad que la reactivación de las conversaciones coincida con la decisión que debe tomar próximamente el gobierno de Joe Biden sobre la ampliación de la licencia de operaciones en Venezuela de Chevron, la mayor empresa petrolera estadounidense”.

Algunos cercanos a la presidencia interina como Orlando Viera Blanco y José Ignacio Hernández han expresado sus reservas con el acuerdo.

Favorecer intereses particulares antes que colectivos en una negociación política, no favorece ni al particular, ni al colectivo, al mediador ni a nadie. Concedan libertad a los presos políticos y después concedan licencias. Pero no lo último antes que lo primero. Mal camino… — Orlando Viera-Blanco (@ovierablanco) November 27, 2022

Mañana publicaré en @lagranaldea mi análisis jurídico de la licencia Chevron y su relación con el acuerdo social. Hay más preguntas que respuestas, lo que demuestra una falla de transparencia. — Jose Ignacio Hernández G. (@ignandez) November 27, 2022

Nosotros por nuestra parte hemos hecho lo propio.

De ese acuerdo "social" solo se beneficia #Chevron y el negocio petrolero. Segundo: Los que firmaron verán su firma junto con una en especial, recordada para siempre en sus historias. Tercero: De acuerdo con @ovierablanco sin libertad de todos los presos políticos nada avanza. https://t.co/lKMDNnQn0Y — Braulio Jatar Alonso (@BraulioJatarA) November 27, 2022

Por su parte Juan Guaidó desde sus redes inserta el siguiente vídeo:

Guaidó subrayó que el Fondo Social que administrará la ONU “no lo tocará la dictadura” y las negociaciones lograrán mejores condiciones electorales https://t.co/4WAePIOljy — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) November 27, 2022

¿Dialogo para qué?

Los partidos políticos que concurren a la mesa de “negociación”, buscan que les levanten la cadena de inhabilitaciones. A cambio de ese banderazo están dispuestos a firmar con quien sea, lo que sea necesario, es decir se suman a aquello del fin justifica los medios.

Sir Winston Churchill lo dice de esta forma: «Algunos hombres cambian de partido por el bien de sus principios; otros cambian de principios por el bien de sus partidos».

Los que negocian se van desgastando producto de la percepción de que están negociando los principios ajenos, mientras los que no se sientan en la mesa son vistos como los garantes de los valores perdidos.

La mutación en el proceso de negociación va produciendo una lógica Kafkiana, un irreversible absurdo: Los que están adentro trabajan para que ganen los que están afuera. Cachicamo trabajando para lapa, dicen en el llano venezolano.

CHILENOS CON MENOR SIMPATÍA CON LA MIGRACIÓN

En el portal de noticias chileno Ex Ante, viene una encuesta que muestra una importante disminución de apoyo de los chilenos con los inmigrantes

En el caso de los venezolanos, el cambio ha sido dramático. Cuando llegaron profesionales de alta calificación, la recepción fue muy positiva, ahora noticias sobre el “Tren de Aragua” y venezolanos vinculados con irregularidades, han empujado hacia abajo la imagen de todos.

Algunos medios han amplificado las noticias de la criminalidad de forma horizontal y dentro de ellas se insertan las mega bandas y su accionar terrorífico. El sesgo comunicacional de disponibilidad ha trasladado a la población chilena la sensación de que el crimen es asunto importado con los inmigrantes. Es la misma falacia usada en otros países.

A continuación los resultados de la encuesta publicada por el portal:

Disminuyó el acuerdo en todas las frases relacionadas con la migración. Por ejemplo, ante la consulta: ¿Los migrantes son personas esforzadas y responsables?, el porcentaje de jóvenes de acuerdo pasó de 51,7% a 35,7% (período 2018-2022).

Los inmigrantes venezolanos se abren paso en los países receptores, en medio de grandes carencias y dificultades, no cuentan prácticamente con nadie en su lucha por sobrevivir.

Algunas ONG prestan colaboración a los mas necesitados, y otros han creado instrumentos financieros para ayudarlos a iniciarse en el mundo laboral.

Entra las primeras tenemos entidades como ASOVEN, con Patricia Rojas, como responsable de su funcionamiento, así como a Luna Ramírez en representación de “Red de Apoyo”. Ambas prestan ayuda a los recién llegados.

Por su parte “Migrante” ofrece en Chile productos financieros diseñados para atender las necesidades específicas de los migrantes. Sus servicios de “banca para emprendedores” incluyen créditos para la compra de vehículos y motocicletas, ampliamente utilizados como herramientas de trabajo para generar ingresos con servicios de movilidad urbana y de distribución a domicilio y logística. Asimismo, Migrante ofrece servicios de “banca para personas”, como créditos para homologación de títulos profesionales, garantías de alquiler de vivienda y, en menor medida, créditos al consumo que ayuden a los migrantes a dotar a sus viviendas de equipamiento básico.

Todo lo que ayude a los inmigrantes, debe contar con un decidido apoyo, el próximo paso es organizarlos para que sean parte de las decisiones políticas, en primer lugar votando, luego para ser electos.

EL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA APOYA AL DICTADOR FULGENCIO BATISTA PARA COMPLACER A STALIN

Heraldo Muñoz, ex canciller del segundo gobierno de la presidente Bachelet, publicó en sus redes sociales un video cuestionando la decisión de algunos partidos de izquierda, de impedir la comparecencia telemática del presidente de Ucrania en el parlamento chileno.

A mediados de noviembre se hizo publica una información que indicaba que el jefe de Misión de la Embajada de Ucrania en Chile, Vladyslav Bohorad, criticó que las y los parlamentarios no han otorgado la autorización para que su presidente, Volodímir Zelenski, diera un discurso ante el Congreso chileno.

«Como me explicaron, todavía no hay ninguna decisión, porque algunos senadores y diputados de partidos de izquierda están en contra de este discurso», aseguró el encargado de negocios ucraniano.

¿Por qué algunos parlamentarios se oponen a videoconferencia en Congreso del Pdte de #Ucrania V. Zelenski? Deben tener en cuenta q política exterior fijada por Pdte @gabrielboric es de claro apoyo a Zelenski ante invasión rusa, y a integridad territorial de Ucrania. pic.twitter.com/IdwWMsOiyX — Heraldo Muñoz (@HeraldoMunoz) November 26, 2022

En la misma nota se informa que la diputada María Candelaria Acevedo (PC) explicó que «estamos en desacuerdo en que las potencias lleguen a otros países de esa forma a esta desestabilización», pero que respecto a esta situación en particular «en nuestra bancada no hemos conversado, no hemos visto nada en función de esta situación«.

El partido comunista tiene una historia de dependencia con Rusia, que se hace evidente un siglo después en el Chile del presente.

El PC se creó en La Habana en Agosto de 1920 por admiradores de la revolución rusa y en la década de 1930 se había transformado en una poderosa fuerza en varios sindicatos laborales.

“Los comunistas desempeñaron un pequeño papel en la revolución popular de 1933 que depuso al dictador cubano Gerardo Machado (1925-1931). Fue durante este episodio cuando el “hombre fuerte”, Fulgencio Batista, con apoyo comunista, apareció en la escena política. Las decisiones se tomaban con la aprobación de Stalin y apoyaron la insurrección en Brasil, un frente popular en Chile, favorecieron un programa nacionalista extremadamente anti americano en Méjico y la formación de una alianza encabezada por el líder nacionalista radical Batista en Cuba. La coalición Cubana se denominó Unión Revolucionaria” (Fuente Norman Berdichevsky)

A Batista le toca gobernar bajo la influencia de la Segunda Guerra Mundial y eso determinará en su gestión de gobierno, así como en el actuar político del Partido Comunista de Cuba. De la celebración del IX Pleno del Comité Central al X efectuado el 18 de julio de 1938, se van a operar acontecimientos significativos que determinaron nuevos lineamientos en la posición del Partido con respecto a la figura de Batista y su actuación política.

Los comunistas luego justificaron su impresentable decisión señalando que este cambio en la situación política del país fue analizado por los comunistas cubanos en su X Pleno del Comité central:

[…] En los últimos tiempos se han evidenciado cambios objetivos sensibles en la actitud de Batista, operando dentro de este bloque de las fuerzas reaccionarias… Esta situación ha puesto de manifiesto roces, divisiones y desplazamientos dentro del bloque reaccionario, en cuyo centro ha estado Batista. Los ataques velados…la actitud de determinados coroneles públicamente manifestada en contra de todos los intentos de Batista de abrir la mano a la expresión popular, permiten apreciar agrupamientos dentro del bloque reaccionario que se alejan de Batista, colocándose más a la derecha…. Es decir, Batista ha comenzado a dejar de ser el centro de las fuerzas más reaccionarias”

Basta prestar atención a la historia para entender a los comunistas. Todo contacto con el mundo exterior pasa por Rusia, recuerden cuando el Che se quedó solo en Bolivia, ante la negativa del partido de darle apoyo.

El historiador Norman Berdichevsky nos ilustra sobre la forma en que funcionan estos factores de la izquierda:

“Fidel Castro fundó su ´Movimiento Revolucionario´, los comunistas fueron automáticamente excluidos de unirse a él y el partido denunció el ataque de Castro al cuartel de Moncada el 26 de Julio de 1953, en Santiago de Cuba. El diario comunista americano ´The Daily Worker´, describió el ataque liderado por Castro como un ´método putchista´ característico de las acciones políticas burguesas. Cuando Castro finalmente tuvo éxito, tanto él como los comunistas sabían que estaban hechos el uno para el otro a pesar del pasado” Los partidos comunistas comparten un principio de la física cuántica, no existe ni pasado, ni futuro, solo el presente, y este ultimo siempre ha sido igual y será igual por siempre.

Hasta la próxima semana,

Carta Semanal de Braulio Jatar Alonso

