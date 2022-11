Colombia A Tobón le resbalan críticas por su encuentro con Uribe

El pasado viernes 25 de noviembre el expresidente Álvaro Uribe y Gilberto Tobón Sanín, reconocidos por tener ciertas diferencias, tuvieron un encuentro que desató mucha controversia.

Entre las personas que se mostraron asombradas por el acercamiento, fue el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, quien hace un par de meses anunció su respaldo a Tobón en una candidatura a la Alcaldía de Medellín; pero, ahora se echó para atrás al verlo junto al líder del Centro Democrático.

Justo sobre su encuentro con el expresidente, habló Tobón, quien aseguró que la reunión fue acordada por ambas partes y allí discutieron temas en torno al futuro de Medellín, reiterando su deseo de aportar a la ciudad como un posible futuro alcalde.

“Petro es un presidente que va a tratar de hacer reformas, pero es un simple mortal como todos y también se equivoca. Yo sabía que algunos petristas se iban a venir encima, son pagados y están en los sitios donde ellos se reúnen a tuitear todo el día. Me resbalan. No discuto con fanáticos”, dijo Tobón

Además se refirió respecto al Gobierno actual, reiterando que apoyó a Gustavo a Petro y que no se arrepiente de esto:

“Yo apoyé a Gustavo Petro y no me arrepiento porque dije que él era el menos malo. Yo no soy antipetrista, pero no soy petrista fanático. No lo soy. Miro con los ojos abiertos lo que está haciendo”.

