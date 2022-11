Docentes denuncian retardo en el pago de última quincena de noviembre

1500101

Caracas.- Los docentes en Venezuela manifestaron su descontento, este viernes 25 de noviembre, pues hasta la 1:30 pm, el Ministerio de Educación no les había cancelado la última quincena correspondiente al mes de noviembre. El reclamo lo hicieron a través de las redes sociales.

«Para variar, aún no han pagado la quincena a los docentes jubilados de la Gobernación de Miranda. Cada vez es más evidente la el desprecio que sienten por nosotros. Mientras tanto, Héctor Rodríguez brilla por su ausencia y su ineficiencia», publicó el usuario José Luis Herman.

Ivss confirma pago de aguinaldos y pensiones para este #22Nov: ¿cuánto será el monto?

Para variar…aún NO han pagado la quincena a los Docentes Jubilados de la gobernación de #Miranda

Cada vez es más evidente la el desprecio q sienten por nosotros. Mientras tanto @HectoRodriguez brilla por su ausencia y su ineficiencia.@onapre_oficial — JOSÉ LUIS HERMAN (@joseluisherman) November 25, 2022

El retardo en el pago de la quincena de los educadores se da justo el día en el que varios comercios han ofrecido rebajas en su mercancía por el Black Friday, razón por la cual los docentes no podrán aprovechar de hacer sus compras.

«También tienen retenido el pago de la quincena. Hoy viernes, a esta hora, 12:00 pm, los educadores esperando depósito de los millones de bs que el gobierno paga…», agregó la usuaria Yudith de Hernández.

Por su parte, Rafael Salinas manifestó su reclamo a la Universidad de Carabobo. «Hasta hoy, 24 de noviembre a las 7:30 am, no se han manifestado las autoridades y gremios sobre el pago de la última quincena del mes de noviembre, se observa un silencio cómplice, nada se dice, los trabajadores van a los mercados a comprar lo poco que pueden y no hay saldo, qué pasa».

También tienen retenido el pago de la quincena. Hoy viernes, a esta hora, 12.00AM, los educadores esperando depósito de los «millones» de bs que el gobierno paga… https://t.co/5qT6eNvJJl — yudithdehernandez (@yudithdehdz) November 25, 2022

Hasta hoy 24 de noviembre a las 7:30 AM ,no se han manifestado las autoridades y gremios sobre el pagó de la última quincena del mes de Noviembre,se observa un silencio cómplice,nada se dice, los trabajadores van a los mercados a comprar lo poco que pueden y no hay saldo,que pasa — Rafael A Salinas E (@RafaelASalina10) November 24, 2022

Redacción El PitazoEconomía

Redacción El PitazoEconomía