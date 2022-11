EEUU | Muere Felipe Valls, dueño en Miami de restaurante y refugio cubano Versailles

El empresario Felipe Valls, fundador del emblemático restaurante Versailles, que acogió durante décadas al exilio cubano en la Calle Ocho de Miami, murió a los 89 años en la que fue su ciudad de acogida desde 1960, cuando dejó la isla caribeña tras la llegada de Fidel Castro al poder.

El Centro para una Cuba Libre divulga este domingo un comunicado en recuerdo de la figura de Valls, referencia del Miami que se fue construyendo por la emigración de la isla llegada a esta urbe del sur de Florida después de la Revolución cubana.

Ubicado en la Calle 8 de Miami, Versailles, que abrió sus puertas hace 51 años, es, probablemente, el restaurante más popular de la Pequeña Habana, un barrio donde se recrea el estilo de vida de Cuba y foco hoy de atracción turística.

Además de atraer turistas, Versailles se convirtió en punto de encuentro de opositores al Gobierno de La Habana y referencia para manifestaciones sobre temas políticos relacionados con la isla.

Llegado a Miami en la veintena desde Santiago de Cuba, abrió Versailles en noviembre de 1971, un restaurante que con los años se convertiría en punto de encuentro del exilio en Florida y referencia mundial de la cocina cubana.

Valls decidió hacer las maletas cuando el gobierno de Fidel Castro confiscó los negocios de la familia, incluidos restaurantes y un club nocturno en Santiago de Cuba.

With heavy hearts, Versailles announces the passing of our beloved founder, Felipe Valls, Sr. 🇨🇺🇺🇸🤍

Con profundo dolor, Versailles anuncia el fallecimiento de nuestro querido fundador, Felipe Valls, Sr. 🇨🇺🇺🇸🤍 pic.twitter.com/thW2gokHAK

— Versailles Miami (@VersaillesMiami) November 27, 2022