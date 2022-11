▷ Cardenales de Lara cayó este domingo ante Caribes de Anzoátegui #28Nov

Cardenales de Lara (19-10) cayó con pizarra de seis carreras por tres ante Caribes de Anzoátegui (12-18) para finalizar la sexta semana de campeonato de manera positiva con récord de cuatro victorias y tres derrotas. El juego ganado se lo adjudicó Lester Oliveros (1-0) mientras que el juego perdido fue cargado a Darwinzon Hernández (2-1).

El abridor por los larenses fue el derecho Keyvius Sampson, quien trabajó por espacio de tres entradas completas, permitiendo siete imparables y tres carreras limpias, abanicando a dos rivales y otorgando un boleto. En total fueron siete los relevistas utilizados por Carlos Mendoza en la derrota ante Anzoátegui, siendo Wladimir Pinto su sucesor (1.2 IP, 1 H, 1 BB), seguido de Brayan Pérez (0.1 IP, 1 SO, 0 CL), Sal Romano (0.2 IP, 1 H, 1 BB, 2 SO, 0 CL), Héctor Rodríguez (0.1 IP, 0 H, 0 CL), Luis Madero (1.0 IP, 2 H, 0 CL), Darwinzon Hernández (0.2 IP, 2 H, 3 CL, 2 BB, 1 SO) y Vicente Campos (1.1 IP, 0 CL, 0 H, 1 SO).

A lo largo del encuentro, fueron nueve los inatrapables conectados por los larenses de manera colectiva, siendo los más destacados a la ofensiva Jermaine Palacios (4-2, 1 HR, 2 CI), Ildemaro Vargas (4-2) y Gorkys Hernández (2-2, 2 2B, 1 BB). De 6-2 ligaron los crepusculares con corredores en posición de anotar durante el compromiso, siendo siete los dejados en circulación.

Cardenales vuelve a la acción el próximo martes, cuando en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto se midan frente a Águilas del Zulia en el inicio de la séptima semana de campeonato.

