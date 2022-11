Activistas Lgbtiq+ cumplieron una semana en la Defensoría sin respuesta

1501362

Caracas-. Koddy Campos, Joan Echeverría y Paul Martucci cumplieron este lunes, 28 de noviembre, ocho días encadenados en las adyacencias de la Defensoría del Pueblo en la Plaza Morelos de Caracas, en señal de protesta para exigir la derogación del artículo 565 del Código de Justicia Militar, llevar a discusión la aprobación del matrimonio igualitario y garantizar la identidad de género de la personas transgénero.

Su lucha también es por los derechos humanos de las personas que integran la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer (Lgbtiq+), quienes denuncian son víctimas de discriminación y justo por esa razón es que el joven de 19 años, Jorge Moreno, se unió a la protesta.

Cuatro jóvenes de la comunidad Lgtbiq+ se encadenaron en las afueras de la Defensoría del Pueblo para exigir derechos igualitarios. l Foto: Katherine Dona

Moreno indicó que sus razones para adherirse a esta protesta son varias. Una de ellas es que no pudo formarse militarmente porque cuando estaba a punto de unirse a las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana (Fanb) se enteró de la existencia del artículo 565 del Código de Justicia Militar, por el cual pudo terminar detenido entre 1 y 3 años por ser homosexual.

Activistas Lgbtiq+ se encadenan a la Defensoría por la despenalización de la homosexualidad

“Me han corrido de parques, de mi propia casa, me han tirado piedras, fui a buscar justicia en este país y no me la dieron, fui revictimizado, me trataron de enfermo y de verdad no quiero un futuro lleno de discriminación ni volver a vivir esto”, dijo el joven de 19 años.

Una lucha tiene sus sacrificios

Estar expuestos al sol, las lluvias y renunciar a las comodidades de dormir en una cama, o tener un baño cerca, llevó al activista de la comunidad Lgtbiq+, Joan Echeverría, a enfermarse durante los días que ha estado al frente de la Defensoría. Algunos días estuvo quebrantado, pero pese a esta situación reconoce que sigue dispuesto a luchar por sus convicciones.

«No voy a decir que ha sido fácil, pero toda lucha tiene su sacrificio y me he enfermado por el cambio de clima. Exponerme en la noche al frío de acá me hizo daño, pero la fuerzas son las mismas», dijo Echeverría.

Comunidad Lgbtiq+ pide retirar inmunidad parlamentaria al diputado que propuso Ley Qatar

La lucha de este joven tiene una traba más ya que es una persona con discapacidad, quien requiere de una silla de ruedas para poder movilizarse, y por esa razón también es discriminado, según comentó al equipo de El Pitazo.

Romper el silencio sobre la comunidad Lgbtiq+

Durante los últimos días, algunos políticos y representantes de organizaciones gubernamentales se les han acercado, como el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, y el fiscal Tareck William Saab. Sin embargo, pese a eso el activista Koddy Campos señaló que en las oficinas institucionales del Estado aún hay que romper el silencio que existe sobre este tema.

Campos también destacó que la recepción de la gente hacia su lucha ha sido importante porque se les han acercado, dejado notas, ayudado a realizar dibujos e incluso algunos le llevan hasta café para pasar el frío de las mañanas caraqueñas.

«Los amo», ese fue el mensaje que la hija de una familia homoparental le dejó a los cuatro activistas de la comunidad Lgtbiq+ que se encuentran encadenados a las afueras de la Defensoría del Pueblo. Foto: Katherine Dona

Qatar 2022: fanático interrumpe partido entre Portugal y Uruguay con una bandera Lgbtiq+

Ser trans, es vivir encanado

«Estas cadenas que tenemos aquí siempre han estado para las personas trans porque el Estado no nos permite ser. Niegan nuestra existencia», dijo el activista de la comunidad Lgbtiq+, Paul Martucci, quien aboga por el derecho al cambio de identidad, sin trabas ni demoras.

Los cuatros activistas reclaman respuestas concretas a sus demandas sobre la derogación del artículo 565 del Código de Justicia Militar, la discusión del matrimonio igualitario y garantizar la identidad de género de la personas transgénero.

Katherine DonaVista_3

Katherine DonaVista_3