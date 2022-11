Gerardo Blyde anunció los pasos para administrar los US$ 3.000 millones liberados al país

El jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde, informó que «sí estamos de acuerdo que hay una crisis humanitaria en Venezuela» por lo que «debemos atenderla de forma prioritaria».

Asimismo, precisó que «no debemos despreciar ningún tema, pero la crisis humanitaria se debe atender» y agregó que la atención humanitaria «se verá a final de enero de 2023».

También puede leer:

Consideran que faltan avances políticos para que EE.UU. flexibilice más licencias petroleras

En una entrevista con Román Lozinski para el Circuito Éxitos, Blyde precisó que los fondos serán destinados para la educación, la electricidad, la salud, entre otros: «estamos hablando de alrededor de US$ 3.000 millones».

«Venezuela no tiene US$ 38.000 millones ni en reservas ni en fondos protegidos, eso no existe», resaltó al tiempo que explicó que la Organización de Naciones Unidas (ONU) creará un fondo fiduciario que será alimentado progresivamente de los recursos de Venezuela que manejará la institución internacional.

Mecanismos de licitación

El también abogado sostuvo que la ONU y sus agencias «van a tener que hacer procedimientos de licitación y de contratación pública para que todo el mundo pueda acceder a esa información».

«El próximo paso para el manejo de los recursos será la creación del fondo de la ONU y luego viene el proceso de licitación», enfatizó.

Aclaró que este es el inicio del proceso de negociación y en este proceso ha intervenido el Reino de Noruega como un facilitador y ha trabajado también la administración del presidente Joe Biden.

«Ahora es que viene un proceso de negociación fuerte: las condiciones electorales y el respeto de los Derechos Humanos son los próximos temas que llevaremos a la negociación en México», indicó.

Con información de Circuito Éxitos