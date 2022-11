Horóscopo del 28 de noviembre 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este lunes 28 de noviembrede 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Tabla de contenidos ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

ARIES

Este lunes es un buen día para enfocarte en ti mismo y ganar autonomía, por lo que deberás invertir un poco de tiempo en aprovechar todas las habilidades que te caracterizan. por otra parte tendrás una junta en tu trabajo que podría cambiar tu destino en lo profesional algunas señales positivas. Un amor del signo de Capricornio o Géminis volverá más fuerte a tu vida, trata de estar en paz en tu vida amorosa y concéntrate en una sola pareja. No dejes que la flojera te gane, haz más ejercicio para verte excelente.

TAURO

De acuerdo con Mhoni Vidente, empezarán con el pie derecho en lo que respecta al trabajo, pues te darán un aumento que te ayudará a solventar todos tus gastos económicos sin problema, pero no debes dejar todo al azar ni caer en tentaciones que te desvíen de tus objetivos. Un amor del pasado te buscará para volver, trata de analizarlo bien y, si no te conviene, no andes con alguien solo para no sentirte solo; busca a una pareja más compatible contigo.

GÉMINIS

Es un buen día para analizar tu futuro y buscar nuevas oportunidades que te ayuden a cumplir tus sueños, por lo que debes marcar una meta a corto plazo para que la cumplas y te sientas con más ganas de hacer lo que te gusta. Te invitarán a una cena en la que te divertirás mucho. Ten cuidado con problemas con tu expareja y mejor intenta quedar en paz; no busques una reconciliación porque después te podrías decepcionar. Arreglarás tu casa con adornos navideños y decidirás someterte a una cirugía estética.

CÁNCER

La suerte te sonríe en este día, por lo que es un buen momento para dar pie a todos esos sueños que no has cumplido ya que se te van a facilitar las cosas, por lo que no debes dudar en hacerlas. Recibirás una invitación para salir de viaje en estos días con tu pareja. Te regalarán una mascota que te dará mucha felicidad. Ten cuidado con problemas de infección respiratoria y acude con tu médico, lo primero es la salud. Eres el más cariñoso del Zodiaco y eso siempre te hace tener una pareja a tu lado; eres compatible con Escorpión, Acuario y Piscis.

LEO

De acuerdo con Mhoni Vidente, debes recordar que el universo es abundante y tú estás en el momento de conectarte con esa abundancia, solo trata de pensarlo y lograr lo que tanto deseas. Recibirás una invitación a una fiesta este sábado y te vas a divertir en grande. Arreglarás situaciones familiares y no guardes rencores, recuerda que estamos en la época del perdón y eso no te hace sentir más tranquilo. Cuídate de los problemas de tus dientes y trata de ir con tu dentista.

VIRGO

Vendrá un golpe de suerte con los números 09 y 18, y tu color es el verde fuerte, recuerda que lo más importante es tu familia. Harás pagos de tarjeta de crédito o de tu coche, recuerda que necesitas administrarte más en tus ingresos. Ya no busques a ese amor del pasado, si no te valoró es mejor dejarlo atrás. Estás en la etapa de ser fiel a ti mismo y creer en tus ideas, ser grande en todo lo que te propongas.

LIBRA

Analizarás un cambio en tu actitud, recuerda que debes aprender de todo lo que has vivido y así evitar los mismos errores en tu futuro. Estos días saldrás de viaje para visitar a unos familiares. Recibes la invitación para un evento musical, ve que te vas a divertir mucho.Arreglas tu casa con adornos navideños. Lunes de muchas tareas atrasadas. Tendrás un golpe de suerte con los números 06 y 23, y tu color es el blanco.

ESCORPIO

Es un buen momento para recordar todos los sentimientos, así empezarás a ver lo que realmente te conviene para tu futuro, como decidir si continúas o dejas a tu pareja. Recuerda que a tu signo le da mucho por ser impulsivo, por eso necesitas pensar bien con la cabeza fría para saber qué vas a hacer para estar en paz y con crecimiento personal. Decides arreglar tu casa con adornos navideños. Te invitan a comer y será alguien de Piscis o Géminis, esto te dará mucha felicidad.

SAGITARIO

Según la predicción de Mhoni Vidente, es el momento de plantearte una meta en cuestión de trabajo y lógrala, recuerda que siempre que cumples años tu energía se multiplica, por eso la buena suerte está de tu lado. Te invitarán a salir de viaje con tus amigos para final de año. Realizas unos pagos atrasados de tu tarjeta. Te festejas este sábado, pero trata de no juntar a dos amores a la vez. Un amor de Aries o Virgo se acercara a ti para hablar de formalidad.

CAPRICORNIO

Controla tus gastos y trata de comprar solo lo que vas a necesitar, recuerda empezar a ahorrar para tu futuro. No te obsesiones con el pasado, recuerda que eso quedó atrás y debes de aprender de lo vivido, tu signo es muy terco, pero a veces es mejor que todo pase en la vida y no te aferres. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 30, recuerda que tu color de la suerte es el amarillo. Arreglas tu casa con adornos navideños.

ACUARIO

Es un día donde estarás rodeado de mucha suerte en lo que respecta a lo profesional, pues los altos mando de donde trabajas se dará cuenta de lo mucho que has conseguido, por lo que te premiarán con un ascenso y un ajuste de sueldo. Estás atravesando por una etapa de conocer personas nuevas para entablar una relación sentimental, así que no te cierres y déjate querer porque es momento de tener una pareja estable.Recuerdas mucho a un amor del pasado, por eso te recomiendo quedar en paz para no sentir remordimientos. Recibes dinero por el pago de una deuda.

PISCIS

Te empieza a entrar la espinita de tener una relación formal ya que tu signo siempre necesita de una pareja para motivarse a salir adelante. Estos días los dedicarás a tramites, ponerte al corriente con la renta y salir de cualquier deuda. Recuerda que el elemento de tu signo es el agua, eso te vuelve muy sentimental y lleno de arte, así que esta época navideña trata de tomar un curso de diseño y de relaciones públicas, eso te ayudará a estar mejor en tu futuro.