México | Canelo se enojó y amenazó a Messi por pisar la playera de México (Video)

En un video que se difundió por TikTok se observa cuando presuntamente, Lionel Messi, pisó y pateó a la playera de la Selección de México lo que causó el enojo del boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez quien expresó su molestia por medio de su cuenta de Twitter.

De hecho, el video ya dio la vuelta en redes sociales y ha causado todo tipo de reacciones ya que muestra aparentemente que Messi pisa la playera de la Selección Mexicana después de su triunfo en el Mundial de Qatar 2022.

Lo anterior, causó un evidentemente enojo en las redes sociales en las que los usuarios de México expresaron su molestia y entre ellos también está el del boxeador de Jalisco, Saúl Canelo Álvarez.

Incluso, la grabación exhibe cuando en el piso se aprecia una playera de la Selección mexicana y según han apreciado algunos usuarios de redes sociales, el astro argentino ‘patea’ o ‘pisa’ la playera mexicana.

Sin embargo, en el video compartido de la celebración no se aprecia toda la mecánica del movimiento, lo que deja lugar a dudas pero una de las personas que reaccionó fue Sául Álvarez. “El Canelo” no tiene ninguna duda y dijo que Messi “limpió el piso” con nuestra playera.

“Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país (argentina) hablo de messi por su mamada que hizo. Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!”, escribió en sus redes sociales.

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Canelo enojado con Messi por actitud con playera

A su vez, en un último tuit que publicó el campeón mundial de boxeo dijo que la cuestión de las aficiones es separada del ejemplo que ellos deben dar como los deportistas de la talla que son: “la afición es una cosa nosotros como ejemplo otra… no sea tanto!!”.

Aunado a ello, aunque todavía no se sabe realmente lo que pasó, pues en el video no se puede distinguir muy bien si Messi se quería quitar el zapato, las amenazas de Saúl por las imágenes que llegó a ver lo dejaron muy molesto.

Finalmente, por si las dudas y mientras se aclara la situación que divide opiniones en redes sociales, Lionel Messi no querrá toparse al Canelo Álvarez en fechas próximas.

Mientras tanto, el pugilista mexicano aseguró que las posibilidades de asistir al Mundial de Qatar eran prácticamente nulas por la operación que tuvo en su mano izquierda.

RGH