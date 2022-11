Perú | Taxi Beat se despide del Perú

La app Beat le dice adiós a Perú y Latinoamérica para invertir en mercados europeos. Beat recomendó a sus usuarios afiliarse a Cabify.

El aplicativo de taxis más utilizado por los peruanos, Beat, dejó de operar en Perú, México y Argentina desde el pasado 9 de noviembre luego de 11 años de trayectoria. Por lo que, en estos países ya no será posible realizar viajes por medio de la aplicación.

La aplicación Beat se fundó como Taxi beat en 2011 en Grecia, durante la peor recesión del país en décadas. Rápidamente se convirtió en la aplicación más popular del país y en un caso de éxito, resultando el número 1 en su categoría.

Luego de haber conectado a conductores y pasajeros por más de 11 años, Beat se despidió de sus usuarios a través de un correo expresando lo siguiente: “Luego de 11 años desde su fundación en Grecia y millones de viajes, lamentamos comunicarles que dejaremos de operar en Perú, México y Argentina desde la medianoche del miércoles 9 de noviembre del 2022”

Una de las razones de la salida del mercado peruano es la gran competencia de taxis por aplicativo que existen en el Perú como Uber, DiDi, InDrive (antes InDriver), etc.

La empresa explicó que su decisión de cerrar sus negocios en Latinoamérica se debe a una estrategia de los accionistas para centrarse en sus principales mercados europeos. Asu vez, indican que se centrarán en brindar el mejor soporte a todos los empleados afectados, así como en notificar a sus clientes y socios con la intención de cerrar sus aplicaciones.

La aplicación recomienda que si un usuario tiene su tarjeta de crédito o débito vinculada al aplicativo debe retirar primero antes de borrar la app de su teléfono celular. Esto se debe realizar como una medida preventiva para no tener inconvenientes a futuro, pues no es bueno que información confidencial quede en los servidores de una compañía que ya no va a operar en el Perú.

BEAT BRINDA RECOMENDACIÓN

A través de un comunicado, Beat se comprometió a recomendar Cabify a todos sus usuarios y conductores afectados, expresando lo siguiente: “Nos iremos, pero podrás seguir moviéndote en tu ciudad con Cabify. ¡Descarga la app!”

“Hemos aprendido mucho en todo este tiempo y en esta fase pensamos en referir a nuestros usuarios hacia una app que pudiera brindar un servicio a la altura de las expectativas de los usuarios”, señala un portavoz. “Confiamos en que Cabify ofrecerá una experiencia grata a todas las personas que nos acompañaron en la ruta”.

¿Qué es Cabify?

Cabify es una aplicación de choferes a domicilios que te llevan al lugar que necesites previo cálculo de tiempo y precio relativos al trayecto, que ofrece a sus usuarios las categorías de: promo, plus, extra comfort, cuyas tarifas varían según el servicio que se elija.

También cuenta con servicios de envíos de paquetería para empresas (movilidad para viajes corporativos) y Logistics (servicios para compañías y emprendedores), además se cuenta con una opción denominada multiparada que permite a los pasajeros detenerse en intermedios durante los viajes, que equivale hasta tres paradas de trayecto para cualquier categoría.

TESTIMONIO:

Diario La Otra Cara conversó con Jaime Álvarez Parina, ex conductor del aplicativo de taxi Beat, con la finalidad de conocer un poco más sobre el tema.

¿Cuál es el proceso que debe seguir un conductor para trabajar en una empresa de taxis por aplicativo?

Es un proceso bastante sencillo, tienes que descargar la aplicación de Beat conductor y te piden lo detalles de tu auto, modelo, año, color y si tiene soat, luego te piden que mandes foto de tu tarjeta de propiedad para que constaten la información y vean que todo está correcto y después de unas horas te llega un correo con la confirmación de que ya eres parte del equipo Beat.

¿Cuánto puede ganar un taxista por aplicativo?

La ganancia varía de acuerdo con las horas que le inviertas, en mi caso yo trabajaba en promedio 6 horas y sacaba entre 120 a 150, también depende mucho del día porque en fines de semana o feriados la cuota sube aún más.

¿Qué opina de la salida repentina de Beat en Latinoamérica?

Es una noticia muy repentina, creo que nadie se esperaba eso, los mismos usuarios y los clientes no esperaban una salida tan repentina de Beat, pero la empresa se está encargando de devolver dinero que se queda en la app y vinculando ahora con el de Cabify.

¿Beat los anticipó para que estuviesen preparados para su salida de Perú?

No, a la vez que todos los usuarios recibieron el correo para nosotros fue igual, muy repentino.

¿La compañía les brindó alguna solución?

Como solución, según lo que comunicaron es que la aplicación iba a seguir al menos por un tiempo para cuadrar los pagos o el retiro del dinero de la aplicación para que no haya inconvenientes y ahora están dando recomendación o sugiriendo afiliaciones a Cabify que es la opción más parecida a ellos.

