URGENTE Incomunicados entre Maneiro y Arismendi por crecida #NuevaEsparta + FOTOS

Incomunicados entre Maneiro y Arismendi por crecida del rio Caracas

La crecida del rio Caracas, que pasa entre los municipios Arismendi y Maneiro incomunicó a los vecinos de las comunidades de Agua de Vaca y El Hato.

Los habitantes habían pedido a las autoridades la limpieza del cause pero a la fecha no se había hecho.

La otra salida de los pobladores de estos sectores es por la batea del sector Catalán, para tomar hacia la autopista Luisa Cáceres pero también está al límite por la correntía que pasa por el lugar.

Atención #Arismendi los que vienen por la vía Luisa Cáceres de Arismendi no pasar por el cruce via catalán -Guacuco pasar por el hospital militar via Atamo norte los que van para esa zona .Rio está muy alto de la carretera 1/2 pic.twitter.com/E2hOfkGe9O