▷ Ronald Acuña Jr. se llevó el título en el Festival del Jonrón de la LVBP #29Nov

El grandeliga Ronald Acuña Jr. quien se encuentra participando en su primera campaña en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) se alzó con el título de campeón en la vigésima edición del Festival del Jonrón Pepsi, el cual se realizó en el Estadio Universitario de Caracas este lunes.

32 pelotas sacó del parque el jardinero de los Bravos de Atlanta, actualmente bateador designado de los Tiburones de La Guaira, y de esta manera derrotó en la final 6-5 a Diego Rincones, actual líder jonronero de la temporada 2022-2023 de la LVBP.

“Es como dar un jonrón para ganar una Serie Mundial, así me sentí hoy. El secreto está en seguir trabajando, luchar por su sueño y gracias a Dios pude ganar el primero”, dijo al finalizar la fiesta del Festival del Jonrón.

El venezolano no cree que el esfuerzo realizado vaya a afectarle en su ritmo de juego ni en su swing para lo que resta de su estadía con el equipo, que en primeras instancias será hasta el próximo 7 de diciembre, aunque, de acuerdo con sus propias palabras a las pantallas de IVC, el equipo de Atlanta evaluará sus intervenciones con La Guaira para determinar si le extienden el permiso; e incluso, para que existan las posibilidades de estar en una eventual postemporada.

“Gracias a todos los que vinieron hoy, me siento súper contento de estar aquí… Gracias a Dios y a los Bravos de Atlanta que me dejaron jugar en mi país, de verdad no hay nada como jugar en tu país”, expresó Ronald Acuña Jr. al borde de las lágrimas.

Esta es la lista de los últimos ganadores del Festival del Jonrón:

