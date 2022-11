14 años de espera para abrir sus puertas

1501561

Caracas.– El Sambil La Candelaria reabrirá sus puertas al público el miércoles, 30 de noviembre. Esta noticia fue comunicada por el presidente de Constructora Sambil y presidente de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Alfredo Cohen.

La noticia se dio a conocer el lunes, 28 de noviembre, mediante una publicación en la cuenta oficial en Instagram, @tusambilcandelaria, en la que el grupo empresarial escribió: “Así nos preparamos para recibirte. Te esperamos el 30 de noviembre”.

Cohén agregó que la inauguración de esta nueva plaza comercial genera aproximadamente 4.000 empleos en 130 locales. «Estimamos que abran entre 100 y 130 locales el 30 de noviembre (…), hay rubros de comida, farmacia, ropa y calzado», dijo en una entrevista a Unión Radio.

Sin embargo, el inicio de este nuevo centro comercial tuvo que esperar 14 años para abrir sus puertas oficialmente en 2022. El presidente Hugo Chávez ordenó en 2008 expropiar la edificación porque tenía planes de convertirla en una clínica, escuela o universidad, con el argumento de que un centro comercial en esa ubicación colapsaría el centro de Caracas.

“¿Cómo es posible que en plena Candelaria vayan a hacer un Sambil? No, no y no, ¿quién aguanta el tráfico ahí en la avenida Urdaneta? (… ) Eso no se puede permitir. Vamos a expropiar y a convertirlo en una clínica, en una escuela o en una universidad“, dijo durante una transmisión de Aló, Presidente.

Después de la expropiación

Tres años después de la orden de Chávez, los diluvios de 2011 dejaron sin hogar a cientos de venezolanos. El presidente autorizó que se utilizara esta infraestructura para ofrecer un techo a los damnificados. Durante años, muchos venezolanos sin casa simplemente vivieron en el Sambil de La Candelaria.

En 2013, el entonces ministro de Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza, aseguró que la administración chavista autorizó la compra del centro comercial. Este anuncio no se concretó. Después, en 2014, la gestión de Nicolás Maduro ordenó desalojar la infraestructura. Unas 20 familias que aún vivían en el lugar fueron reubicadas en un complejo de Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv) en Santa Mónica.

El dirigente del chavismo Ernesto Villegas, que era ministro de Transformación de Caracas, anunció que tenían un plan para darle uso a la infraestructura del Sambil de La Candelaria.

«Vamos a trabajar y estamos haciendo los primeros contactos y gestiones para determinar el uso final y las modificaciones que haya que hacerle a esa estructura, para que se incorpore al conjunto urbano del cual forma parte también la Torre Confinanzas», detallaba en una entrevista a Unión Radio en julio de 2014.

14 años para abrir sus puertas

Pese a las propuestas de dirigentes del chavismo nunca se concretó algún proyecto. La infraestructura fue devuelta con fallas estructurales y falta de mantenimiento.

En ese sentido, el activista social y periodista Carlos Julio Rojas informó que el miércoles 30 se realizará una concentración a las afueras del centro comercia en apoyo a la devolución de la infraestructura a la Constructora Sambil.

“Yo sé que hubo un proceso de negociación entre los involucrados, pero aun así vemos la devolución del Sambil como una victoria (…) esta expropiación fue un error garrafal, hay algo muy importante (…) este es el principio del final de la violación a la propiedad privada», dijo en llamada telefónica con El Pitazo.

