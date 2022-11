EEUU | México reafirma a EE.UU. que no importará maíz transgénico pero busca acuerdo

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó que no permitirá la importación de maíz transgénico para consumo humano en su reunión con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, aunque matizó que busca un acuerdo.

«Estuvimos ayer con el secretario de Agricultura del Gobierno de Estados Unidos, platicamos bien, se dio toda la información, se está buscando una salida, nosotros fuimos muy claros en que no podemos permitir el maíz de importación, ya sea amarillo, que se sostiene es transgénico», indicó López Obrador este martes.

En su rueda de prensa diaria, el mandatario se refirió al encuentro que tuvo el lunes con Vilsack en el Palacio Nacional, donde abordó la inflación en alimentos, la preparación de la Cumbre de Líderes de América del Norte que ocurrirá en México en enero y la negativa de importar maíz transgénico estadounidense.

La polémica del maíz transgénico provocó hace dos semanas que senadores republicanos enviaran una carta a la representante comercial estadounidense, Katherine Tai, para iniciar consultas dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Al respecto, López Obrador aseveró que «se avanzó» porque «el señor secretario de Agricultura es una gente consciente».

Today, I met with Mexican President López Obrador to discuss the U.S.- Mexico bilateral trade relationship and its importance for U.S. farmers, ranchers and producers. My full statement: pic.twitter.com/AYP8Ji4QNK

— Secretary Tom Vilsack (@SecVilsack) November 29, 2022