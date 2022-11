Horóscopo del 29 de noviembre 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este martes 29 de noviembrede 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

ARIES

De acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente para hoy debes mantener la cautela, aunque no tengas expectativas en cuanto a obtener ese trabajo y ese negocio, debes ser cordial y hacer todo lo necesario por mantener el contacto con clientes importantes para tu futuro, sales de viaje en los próximos días, compra ropa nueva y unos zapatos para que pises el éxito en este día que se torna especial.

TAURO

Según los horóscopos de hoy la imaginación puede ser una herramienta muy útil en tu vida diaria, utiliza este don para atraer lo que necesitas en la vida, ya sea una buena pareja o un buen empleo, todo es posible gracias a tu inventiva Esa pequeña molestia que has sentido apenas y despertar no debe dejarte en cama, o entonces va a crecer hasta ser indomable y un signo del zodiaco como el tuyo no puede permitirse eso.

GÉMINIS

Siempre que algo termina en tu vida sueles darle muchas vueltas y esto hace que te sientas vulnerable ante la situación, eres un signo del zodiaco con sentimientos intensos que suelen aumentar en función a tus experiencias de vida, por lo que las predicciones dicen que necesitarás fortaleza debido a que se avecinan tiempos complejos para ti, pero todo esto será para que encuentres tu mejor versión.

CÁNCER

Mhoni Vidente dice que hoy debes tener presente que la sinceridad siempre es buena, debes saber que este valor te rodeará de las personas correctas, las promesas se hacen para cumplirse, y no para ganar tiempo. Tienes que arreglar este problema entre los dos no con vanas promesas, sino con compromisos reales, que puedas y desees cumplir, pues de otra manera se encontrarán de nuevo en el punto de partida. Ante todo, la honestidad, o no podrá haber fe en el futuro.

LEO

Las predicciones de este martes 29 de noviembre señalan que necesitas concentrarte en lo que te deja para costear tu estilo de vida que tanto te gusta. No pierdas más tiempo, que se te va entre los dedos. El trabajo y las obligaciones cotidianas son, sin la menor duda, ineludibles, pero no pueden ser pretexto para restar dedicación al amor. Organiza mejor tu tiempo para que tengas la oportunidad de ahorrar para tu futuro.

VIRGO

El consejo de Mhoni Vidente es que para este martes 29 de noviembre es que te des cuenta de que lo único que tenemos es el presente Los días corren como caballos sobre las colinas, sobre todo cuando eres feliz. La sinceridad siempre es buena, debes saber que este valor te rodeará de las personas correctas, las promesas se hacen para cumplirse, y no para ganar tiempo, debes ser claro como el agua.

LIBRA

Han sido días complicados para la salud este martes 29 de noviembre es el día para despertar. Hoy debes abrir los ojos y reconocer aquellas partes de ti mismo que se podrían mejorar, y por los que no haces nada. Tu cuerpo es tu templo más sagrado. No tiene caso cuidar todos los demás aspectos de tu vida, si tu cuerpo sigue desatendido. Es un buen día para retomar su cuidado y poner atención a las señales.

ESCORPIO

De acuerdo con los horóscopos de Mhoni Vidente, debes mentalizarte en terminar tus estudios, los momentos difíciles han sanado y comienza tu resurgir para encontrar tu mejor versión en los próximos días. Un dinero extra llegará a ti por cuestiones de lotería con los números 07 y 19, intenta comprarlo para que puedas atraer la buena fortuna a tu vida justo después de tu mejor época del año.

SAGITARIO

Tendrás un martes 29 de noviembre lleno de buenas noticias y mucha posibilidad en tu vida, este día podría llegar esa oportunidad que tanto anhelas, estas en tu mejor época del año, cómprate zapatos nuevos para que pises el éxito todo el tiempo, trata de no saturarte con el trabajo, hay tiempo para todo y más para tu familia, recuerda que estas en tu mejor época del año y que las cosas que llegan a tu vida son las que mereces.

CAPRICORNIO

De acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente tendrás un día con mucho trabajo, trata de comenzar temprano para que tengas tiempo de terminarlo cuando te sea requerido. Trata de darte tiempo para hacer ejercicio y comer bien, una buena dieta antes del verano te dará el cuerpo que deseas para festejar tu cumpleaños más adelante, te llega un dinero extra por un bono laboral, aprovéchalo bien y sigue construyendo tu patrimonio que son épocas de abundancia y deberás prepararte para la época de Vacas Flacas.

ACUARIO

Basta de pelearte con la vida, este día las predicciones de Mhoni Vidente debes aprender a perdonar y perdonarte, lo hecho está hecho, no puedes dar marcha atrás y es momento que hagas a un lado la culpa y el rencor para poder continuar con tu vida. De manera que apenas despunte el sol, antes de salir a tus obligaciones, prueba, toca, huele, observa y escuchar. Ten un primer contacto con objetos que deleiten a todos tus sentidos y mejorará tu ánimo

PISCIS

De acuerdo con los horóscopos de Mhoni Vidente, te espera un martes 29 de noviembre lleno de amor en pareja, es momento de volver a encender la llama del amor y recordar el por qué elegiste a esa persona como tu pareja, es fundamental que te vuelvas a enamorar de todo lo que construye en tu relación, por algo estas dónde estás, recuerda que la persona que llega siempre es la persona correcta.