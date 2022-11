La razón por la que Maite Delgado rechazó la gran oferta de trabajo que le ofreció CNN

Maite Delgado recordó cuando luego de 25 años de carrera profesional tomó la decisión de renunciar a Venevisión.

Recientemente la conductora de televisión comentó en una entrevista con Luis Olavarrieta sobre sus miedos más grandes, y uno de ellos confesó, fue cuando salió de Venevisión que decidió no renovar más su contrato. «Las razones de mi decisión obedece a una inquietud muy personal de explorar mi evolución como profesional, buscando nuevos caminos que me permitan seguir creciendo«, había expresado en su momento en un comunicado de prensa.

Sin embargo, Delgado sorprendió al comentar que tras haber salido del canal de la colina recibió una importante oferta de trabajo que cualquier presentador hubiera tomado; no obstante ella la rechazó «A la mañana siguiente me llama mi manager Luis, y me dice ponte los tacones mi amor porque acaba de llamar CNN en Español. Yo caí para atrás porque estaba a punto de salir al aire CNN Café, ya estaba Angela Oraa, otro personaje y estaban buscando una tercera persona y me estaban haciendo una oferta».

Seguidamente Maite reveló la decisión personal que la llevó a rechazar tal oferta, concluyendo «Lo que no era chévere, es que era de inmediato mudarse a Atlanta, cambiar todo mi proyecto de vida, y yo había tenido 20 horas de libertad y esas 20 horas me gustaron tanto». Por último, la ex reina de belleza y conductora de televisión dijo que ese trabajo asumía nuevas cargas para ella, a lo que concluyó «A mi me mueve mucho la paz, si a mi me llega un contrato de Hollywood y yo siento por alguna razón que me quita la paz, yo digo que no inmediatamente».

Síguenos en nuestro Síguenos en nuestro Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y recibe de inmediato los hechos noticiosos al día y a la hora