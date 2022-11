Metallica anunció que lanzará un nuevo disco y comenzará una gira mundial en 2023

La banda Metallica anunció que lanzará un nuevo disco y que para el mes de abril de 2023 comenzará una gira de conciertos.

Este álbum será el número 12 de la banda y el primero que lanzan desde el año 2016, cuando salió al mercado Hardwired… to Self-Destruct. Metallica aprovechó el estreno del sencillo “Lux Æterna”, que significa luz eterna en latin, en las plataformas digitales para hacer ambos anuncios en sus redes sociales oficiales.

⚠️ NEW METALLICA SONG ⚠️ NEW METALLICA ALBUM ⚠️ NEW METALLICA TOUR ⚠️ pic.twitter.com/kDtLDY0spA

— Metallica (@Metallica) November 28, 2022