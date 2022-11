Novela: Linternas en la oscuridad / Por Dr. Luis Manuel Marcano (Reseña)

Luis Manuel es Doctor en Historia (UCAB SCL), Doctor en Educación (ULAC), especialista en Derecho Penal Internacional, Intérprete Publico, Licenciado en Historia, Politólogo, Licenciado en Comunicación Social, Doctor en Relaciones Internacionales (Preston University), profesor universitario, autor de más de 25 obras de derecho, Magistrado de la Sala Constitucional del TSJ designado por la legítima Asamblea Nacional (21 de julio 2017), es uno de los venezolanos mejor preparado que he conocido.

Es escritor profuso, extenso de libros jurídicos, papeles de investigación y estudios varios, pero también de poemarios y novelas, entre estas: “Linternas en la oscuridad”, que me ha obsequiado, terminado de leer y me complace reseñar.

La novela escrita en primera persona nos lleva de la mano de un venezolano de la década de los ochenta acurrucados en su hogar de clase media, viviendo la vida de muchos de nosotros, con sus discos de los Carpenters pero también de Van Halen y Donna Summer (la reina de la música Disco).

La memoria chispea con la simple mención de lugares emblemáticos como City Hall ( la versión caraqueña de Estudio 54 de Nueva York), con la experiencia emocional del entonces hermoso Metro de Caracas, obra del presidente Luis Herrera Campis, junto con la construcción del impresionante Centro Ciudad Comercial (CCCT), el programa de becas Mariscal de Ayacucho, que envía al extranjero a miles de venezolanos a estudiar en importantes universidades del mundo, pero también con los avisos pagados en la prensa nacional de academias militares norteamericanas, interesadas en reclutar jóvenes con padres dispuestos a pagar por un cupo.

El protagonista Luis Antonio Márquez Salcedo (representa al autor), se encuentra de repente sometido a las inseguridades de la decisión, inconsulta de su progenitor, de enviarlo a Lyman Ward , Military Academy, en el distante estado de Alabama, el mismo de Forrest Gump.

Desde sus angustias juveniles hasta su vuelta como visitante adulto al lugar de inolvidables experiencias de sus mocedades, la novela narra como propia, la experiencia emocional de miles de adolescentes que dejan su hogar con un nudo en la garganta y luego hacen de su nueva morada una chimenea con calor de amigos y momentos inolvidables.

El sentido de grupo, el primer amor, algo de realismo mágico, hermandad hispana van nutriendo las páginas de esta novela, que se lee como el diario de cualquier de nosotros cuando éramos muchachos con una Venezuela de contrastes, inmigrantes, sueños sin límites y nuestros padres apostando al mejor de nuestros destinos.

La novela de Luis Manuel es como un “Volver al futuro”, del pasado compartido y del porvenir que ha quedado en suspenso.

Braulio Jatar Alonso