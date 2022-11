Parlamentario peruano denunció amenazas telefónicas del “Tren de Aragua”

El grupo delictivo «Tren de Aragua» ha cruzado las fronteras venezolanas y ha empezado hacer de las suyas en otros territorios de Latinoamérica. El congresista Alejandro Muñante denunció que viene recibiendo amenazas telefónicas de supuestos integrantes de la organización criminal.

En declaraciones a los periodistas, explicó que la llamada se produjo cuando participaba en la sesión de la Comisión de Constitución. Los sujetos se identificaron como “una mafia organizada aliada con el Gobierno”.

“Es una llamada donde supuestamente, hay gente que ha puesto dinero por mi cabeza y ellos me ofrecen una especie de tregua, donde dicen que me van a proteger, pero quieren, seguramente, que les pague para que me cuiden”, expresó el parlamentario.

“Seguramente, obedece a que en estos momentos estamos discutiendo una ley de suspensión presidencial. Me han visto muy firme en mi posición con el Gobierno de turno”, añadió.

Ante ello, Muñante invocó a las autoridades para que puedan brindarle seguridad a él y a su familia. “Vamos a denunciar este hecho y pedir la seguridad correspondiente a las autoridades. Es la primera vez que recibo una llamada de este tipo”, aseveró.

¿Qué dijo el supuesto delincuente?

En la llamada, un sujeto afirma que realiza la llamada para brindarle “protección” al legislador y que hacen lo mismo con abogados que trabajan en el Ministerio Público y jueces.

“Te estoy llamando por personas que por ti hablaron que nosotros les brindamos protección a ellos al igual que tú, abogados, personas que trabajan en las fiscalías, también jueces. Ellos hablaron por ti, que son tus colegas que te conocen. Ellos nos pidieron con mucho respeto que te hiciéramos un llamado de la mejor manera”, manifestó.

“No te estoy llamando porque seas muy bello o un político. A mí no me interesa quién tú seas, estoy llamando porque hay personas que por ti. Yo les garanticé que a ti nada te va a pasar mientras tú te dejes ayudar. Si te dejas ayudar, te ayudo, si me colaboras, te colaboro. Si tomas malas decisiones y no me paras bolas y me cuelgas la llamada, no me interesa. Yo llamo a alguien que efectúe el trabajo en contra su familia, cosa que yo no quiero hacer”, agregó.

El delincuente le señala a Muñante que el “Tren de Aragua” tiene una oficina en Miraflores e insiste en que reciba un sobre de parte de una “secretaria” de la organización criminal.

“Quiero hablarte de la entrega del sobre. Quiero que estés al tanto de tu teléfono, ahora te va a llamar la secretaria de la mafia, que se llama Roxana Carolina Herrera. Quiero que la recibas con mucho respeto”, acotó.

“Nosotros estamos acá en Lima, en Miraflores. [¿Dónde me va a dar el sobre?] Donde tú te sientas seguro. La secretaria va sola en una camioneta de luz blanca”, agregó el sujeto de acento extranjero.