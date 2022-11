Presentan un restaurante en Caracas que ofrecerá comida a 50 metros de altura

A través de las redes sociales circula un video donde se observa una gran plataforma con asientos suspendida en el aire; se trata de un restaurante en las alturas que estará ubicado en la avenida 6 de Altamira, municipio Chacao, estado Miranda.

El pasado 24 de noviembre, la propuesta que lleva por nombre Altum, realizó su primera prueba de altura, donde estuvieron presentes la actriz Norkys Batista y el actor Xavy Muñoz. Su inauguración formal está prevista para el 7 de diciembre.

Norkys Batista fue una de las primeras personas en subir en Altum, el nuevo restaurante aéreo que será inaugurado en Altamira.

“Esto no es Dubai, tampoco es Punta Cana, no es Las Vegas, no es Nueva York. Es Venezuela”, dijo.

El sitio abrirá al público a partir de diciembre.

