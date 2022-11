Antonio Ledezma presenta su libro “Carlos Andrés Pérez, el presidente que murió dos veces”

El Interamerican Institute for Democracy presentó este martes el libro “Carlos Andrés Pérez, el presidente que murió dos veces” de Antonio Ledezma.

El evento se desarrolló en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, en Miami, a las 18 hora local (23 GMT). Brindó unas palabras de bienvenida Marcell Felipe, creador de la fundación Inspire América, y realizó una breve introducción Tomás Regalado.

Felipe comenzó diciendo que en la región “nos enfrentamos a un conglomerado de narcoestados que opera codependientemente y va más allá de las fronteras de un país”.

En ese sentido, Regalado se refirió a la metodología empleada por el “Narcochavismo” sobre Venezuela, que consistió en “decir que todo lo que se hizo en el pasado fue malo, nocivo y abusivo para el pueblo” -algo similar a lo que hizo Fidel Castro en su voluntad por eliminar a la historia y los historiadores e imponer su narrativa-.

“Si nosotros no revisamos la historia nunca podremos hacer un mapa de ruta para el futuro”, explicó resaltando la importancia del libro.

Por su parte, Carlos Sánchez Berzaín, director del Interamerican Institute for Democracy, estuvo a cargo de la presentación del libro. La completa trayectoria política de Ledezma junto a “su contacto directo con los hechos que se describen en el libro hacen de esta obra una imprescindible para el análisis y la historia de Venezuela pero, sobre todo, para la urgente definición del presente y la proyección del futuro” del país, comenzó su alocución.

Por ello, destacó que este libro es de gran ayuda ya que “los pueblos que no estudian su historia, tienen el grave peligro de repetirla. Pero, los que se detienen en la historia tienen el grave peligro de no formular el futuro”.

Estarán presentes, también, Zairenna Barboza, Luis Beltrán Guerra, Carlos Pinango, Raúl Andrés Leoni y Carlos Blanco comentando la obra, y Beatrice Rangel dirigiendo el evento.

Rangel destacó sobre Ledezma que “su calidad de dirigente de Acción Democrática y seguidor de la doctrina de modernización le permitieron ser testigo de muchas decisiones tomadas por Carlos Andrés Pérez, que impactaron en la geopolítica regional y mundial”.

Barboza señaló que, en lo personal, esta obra es importante ya que “destaca el valor precioso de no olvidar las virtudes y los errores de quien se convirtió en el gran reformista de Venezuela, que fue el presidente Carlos Andrés Pérez”.

A continuación de Barboza habló Guerra, quien situó esta obra en el contexto actual de la región y de Venezuela y dijo: “No es exagerado plantearnos por qué votamos como en los últimos años por Petro en Colombia, Lula en Brasil, Boric en Chile, Fernández en Argentina, Evo en Bolivia y Castillo -el del sombrero- en Perú. Y por qué no decirlo por Chaves y Maduro en Venezuela. No plantearselo es vivir en un mundo imaginario”.

Pinango, nieto del ex Presidente, comentó que el libro “le brinda justicia a la memoria de mi abuelo” y aprovechó para destacar y honrar aspectos de Pérez que pocos conocen. “Los valores que exaltaba en su vida política eran una cara de la misma moneda con respecto a su vida privada”, mencionó y agregó que “era un hombre tolerante. Como en la política, en su familia nunca intentó de imponerse por la fuerza ni obligar a hacer algo en contra de su voluntad. Siempre intentó dialogar y convencer”, una de sus principales muestras de valor por la democracia.

Continuó Leoni, quien se inició en la política con Ledezma Díaz de joven, y resaltó el capítulo 13, en el que se incluyen muchos detalles desconocidos por la mayoría y donde se plasma el “posible éxito del gobierno pero también su caída por las mezquindades de muchos, cosa que no es extraña en nuestros países”.

Por último, tuvo la palabra Blanco quien concluyó que, a diferencia del ex Presidente quien era libre de sus enemigos, quienes “concibieron y ejecutaron” su caída, “se disuelven en el espacio sideral, ni sus lápidas los recuerdan. Mientras que, este hombre, sí camina va de frente y da la cara”. También, resaltó que Pérez “trabajó para los grandes proyectos, para hacer a Venezuela del ‘primer mundo’ desafió la política de los pequeños seres y, por eso, asumió y empeñó todo su prestigio y fuerza en los cambios políticos, económicos y sociales”.

Luego de los comentarios realizados, fue el turno de Ledezma Díaz de presentar su obra. En primer lugar, se refirió al título de la obra y explicó que se debe, no sólo a los atentados físicos que el ex Presidente sufrió a lo largo de su carrera política, sino también a los atentados morales. Antonio Ledezma presenta su libro en el evento del Interamerican Institute for Democracy

Así, señaló los fuertes valores que Pérez tenía, por lo que una vez le aseguró que “eran preferibles los abusos de la oposición que los excesos de un gobierno”. “Era conciente de que una de sus ventajas era que sabía que no sabía algunas cosas y, por eso, actuaba distinto a como han venido actuando Chaves y Maduro”, continuó y concluyó en que ello fue lo que le permitió llevar a cabo las importantes reformas que consiguió durante sus mandatos.

Uno de ellos, detalló, fue la descentralización que, a pesar de los pedidos por posponer este proyecto de ley, Pérez se manutvo firme en su postura y respondió: “Eso yo no lo acepto. Yo tengo un compromiso con el país y ese proceso de descentralización va a seguir adelante”.

Por último, mencionó que es “un libro para el futuro, para que los jóvenes conozcan la historia de Venezuela y sepán cuánto costó la democracia”.

Antonio Ledezma Díaz es abogado, político y ex preso político venezolano. Fue alcalde del Municipio Libertador de Caracas y miembro del Congreso por más de veinte años. Allí, representaba a su estado natal Guárico por parte del partido Acción Democrática.

Sus esfuerzos por conseguir el liderazgo del partido en 1999 no fueron exitosos por lo que fundó la Alianza Bravo Pueblo. Antonio Ledezma Díaz es abogado, político y ex preso político venezolano

Su tiempo cercano al Gobierno lo llevó a compartir vivencias con el dos veces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez. Ello le permitió plasmar en esta obra un relato vivo de un hombre cuya reivindicación, asegura, no cabe demorar por más tiempo.

En ese sentido, este libro de 438 páginas, incluye un relato exhaustivo y detallado con secretos y revelaciones inéditas sobre la vida de Andrés Pérez, un estadista visionario que pretendió modernizar la economía y dio el primer paso hacia la “siembra de petróleo” en Venezuela. La explotación de este oro negro fue la que permitió el desarrollo del país -que acumula uno de los mayores potenciales de reservas de hidrocarburos del mundo- y el sistema político, así como derrotar dos alzamientos castrenses.

También, el dos veces Presidente contaba con gran facilidad a la hora de adaptarse a las nuevas circunstancias que su cargo le demandaba. Casi nacido para la política, negoció con gran facilidad la deuda externa de Venezuela, en un contexto muy comprometido. Carlos Andrés Pérez es presentado como un estadista visionario

Sin embargo, a pesar de ello, terminó siendo una víctima de una conspiración cívico-militar integrada por personajes frustrados y vengativos que no repararon en las fatídicas consecuencias que deparaban. En su libro, Ledezma Díaz lo presenta como un hombre que prefirió ser derrocado antes de traicionar a la Constitución.

El escritor y político nicaragüense Sergio Ramírez detalló que la obra es “una exploración íntima que va más allá de los documentos oficiales y de los periódicos de la época de buceador en las hemerotecas”.

“Carlos Andrés Pérez, el presidente que murió dos veces” es el cuarto libro de Ledezma, quien diez años antes, en 2012, había presentado “Palabra de Honor”, en el que incluyó “un compendio de los testimonios de lucha que hemos dado en los últimos meses”, comentó entonces. Los cuatro libros de Antonio Ledezma (Twitter: @alcaldeledezma)

“El nombre tiene que ver con ese patrimonio que no se gana en un día para otro sino que se puede llevar por siempre. Las palabras y el honor tienen mucha consecuencia”, aseguró.

Antonio Ledezma vive en España en condición de exiliado desde 2019 a raíz por la persecución del régimen chavista.