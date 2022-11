Critican a Corina Smith por su reciente sesión de fotos

La cantante Corina Smith compartió con sus seguidores su reciente sesión de fotos con la que dejó con la boca abierta a más de uno.A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de A veces publicó ocho fotografías en las que luce como la princesa de Disney, Cenicienta, pues tiene un gran parecido con el personaje animado.“✨CORICIENTA✨ los talentosos @bysamcourt y @josematafotografia me invitaron a darle vida a cenicienta y AMÉ ser princesa por un día. el maquillaje espectacular y peinado exacto a la original es de mi bb @ddsojo y los increíbles looks fueron obra de @alejandropalmav ✨”, escribió Corina.

“Y vale acotar que me tome el papel tan en serio que pasamos todo el día escuchando las canciones (y cero reguetón jeje) espero les guste esto tanto como a mi <3 de Ccs pa Disneyyyy <3 ¿Qué tal esta cenicienta venezolana? :)”, acotó y preguntó.Por supuesto, los fans de la cantante reaccionaron al ver las bonitas imágenes de Smith convertida en Coricienta.

“Que bella se ve vestida, primera vez que la veo tan bien combinada y con tanta ropa. Se ve hermosa de verdad hay que decirlo 😍😍😍😍❤️”, “Se ve mejor así, para posar que cantar!”, “Muy linda… hay que reconocerlo peroooo que no cannnnnnteeee 😮😮”, “A ella le va mejor como modelo que como cantante”, “Ella es más odiosa y come 💩, y no canta nada, pero sí, es muy bella”, “Como anillo al dedo, igualita 👏”, “Muy linda, nada que ver con la faceta vulgar que muestra port otros lados”, son parte de las opiniones de los internautas.