los artistas y canciones más escuchados de la plataforma en 2022

Los usuarios ya pueden acceder a su propia lista de Spotify Wrapped para descubrir cuáles fueron sus cantantes y temas favoritos durante el año

El miércoles 30 de noviembre Spotify dio a conocer el resumen de los artistas más escuchados en el mundo durante el año 2022.

Las estadísticas de la plataforma de música vía streaming revelaron que Bad Bunny volvió a arrasar en reproducciones por tercer año consecutivo, lo que lo convierte en el cantante más escuchado de Spotify.

En 2022 lo han escuchado 18,3 millardos de veces. A este le siguen Taylor Swift, Drake, The Weeknd y BTS.

De las canciones más escuchadas en Spotify a lo largo de 2022, se encuentra “As it Was” de Harry Styles, que se ha reproducido un total de 1,5 millardos de veces. La siguiente canción más escuchada ha sido “Heat Waves” de Glass Animals, mientras que en el tercer lugar está “Stay”, de The Kid Laroi y Justin Bieber. Bad Bunny en este caso ocupa el cuarto lugar, con “Me Porto Bonito”, y en el quinto puesto está su tema “Tití me preguntó”

Wrapped de 2022

Todos los años Spotify genera un contenido basado en los hábitos de reproducción de cada usuario. Esa lista ya está disponible desde la app móvil, donde cada persona va a poder acceder a un completo contenido interactivo que detalla todo lo que ha escuchado a lo largo del año, especialmente lo que le ha gustado más.

Spotify ofrece diferentes formas para acceder al Wrapped 2022. La primera es a través de este link que abre la página principal de esta lista.

También, debajo de las opciones de descargar la aplicación en la App Store y la Google Play Store, se puede pulsar sobre Escuchar aquí tu resumen del año. De esta manera se redirigirá automáticamente.

En la aplicación para teléfonos se va a poder encontrar la sección “Wrapped 2022”, presentando la posibilidad de visualizar el recopilatorio en formato de lista, pero también en formato de las tradicionales historias donde se ofrecen datos relevantes de toda la música que el usuario ha escuchado a lo largo del año.

Artistas masculinos más escuchados en el mundo en 2022

Bad Bunny

Taylor Swift

Drake

The Weeknd

BTS

Ed Sheeran

Harry Styles

Justin Bieber

Kanye West

Eminem

Artistas femeninas más escuchadas en el mundo en 2022

Taylor Swift

Doja Cat

Dua Lipa

Billie Eilish

Ariana Grande

Rihanna

Karol G

Olivia Rodrigo

Adele

Lana del Rey

Canciones más escuchadas en el mundo en 2022

“As It Was” – Harry Styles

“Heat Waves” – Glass Animals

“STAY” – The Kid LAROI (with Justin Bieber)

“Me Porto Bonito” – Bad Bunny, Chencho Corleone

“Tití Me Preguntó” – Bad Bunny

“Cold Heart – PNAU Remix” – Elton John, Dua Lipa

“Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52” – Bizarrap, Quevedo

“Enemy” (with JID)” – Imagine Dragons

“Ojitos Lindos” – Bad Bunny, Bomba Estéreo

“Running Up That Hill (A Deal With God)” – Kate Bush

Álbumes más escuchados en el mundo en 2022

Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

Harry’s House – Harry Styles

SOUR – Olivia Rodrigo

= – Ed Sheeran

Planet Her (Deluxe) – Doja Cat

Future Nostalgia – Dua Lipa

Midnights – Taylor Swift

YHLQMDLG – Bad Bunny

Justice – Justin Bieber
Dawn FM – The Weeknd

