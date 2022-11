¡Sigue la tramoya! Gaby Espino denuncia públicamente a las hermanas Castellanos

Para nadie es un secreto que desde hace meses, el empresario venezolano Miguel Mawad, ha estado lanzando ciertas noticias y pruebas en contra de su expareja, la modelo Aleska Génesis, creando así un inmenso mar de «pleitos» que «sin querer queriendo», involucró a terceras personas.Es por eso, que en medio de la inconveniente ocasionado, salió a la luz pública la también criolla Gaby Espino, en la que realizó fuertes declaraciones pues al parecer está cansada de todo el circo mediático.Por su parte, Espino, compartió en su cuenta de Instagram un comunicado oficial en la que sin pelos en la lengua y sin ningún tipo de miedo, arremetió en contra del youtuber e influencer Yao Cabrera, afirmando que es la persona que intenta cerrar su perfil en la red social por orden de Génesis.

Además, también metió en el «sobre de manila» a las hermanas de Aleska, Michelle y Bárbara, quien asegura que son parte del complot para darle ‘closet’ sí o sí su cuenta personal.Gaby, subió un video en la que se muestra fuertemente molesta, en la que alzó su voz para realizar una denuncia pública a las arbitrariedades que se están queriendo cometer en contra de su comunidad digital y en contra de su vida, pues aseguró que su comunidad es parte de su vida.«Me he mantenido al margen a nivel mediático, y he manejado la situación por la cual estoy atravesando, a través de la vía legal. Una situación a la que no estoy acostumbrada, porque los que me conocen saben que jamás he estado involucrada en algo tan bajo como esto. Donde se maneja un doble discurso, ya que exponen una versión públicamente, mientras por otro lado amenazan, persiguen y pagan para amedrentar a todas las personas que ellas consideran tienen que ver en esta historia», expresó Espino.

«Pero ya llegué al límite, porque se están metiendo con mi comunidad de social media que a lo largo de los años y con mucho trabajo he logrado crear. Quiero hacer una DENUNCIA PÚBLICA y responsabilizar a Yao Cabrera Influencer/Hacker quien financiado por las hermanas Castellanos, está intentando clausurar mi cuenta de instagram. Si algo pasa con esta cuenta de instagram de Gaby Espino, el responsable es el señor Yao Cabrera contratado por las hermanas Castellanos. Hay pruebas de absolutamente todo, y como les dije , está siendo manejado por mis abogados. Les agradecería muchísimo si está en sus manos, difundir esta información», concluyó la actriz