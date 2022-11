TEDx Altamira Women conectó e inspiró con historias de siete oradoras

1502101

La tercera edición del TEDx Altamira Women se realizó este martes, 29 de noviembre, en Caracas, para promover la igualdad de género, el liderazgo, la inclusión y el respeto bajo el lema «influyendo con impacto». El Teatro Municipal de Chacao reunió a siete oradoras que conectaron e inspiraron con sus historias de vida a los que hicieron parte del evento.

Bajo el estilo y formato TED, cada speaker ofreció una charla tipo monólogo durante aproximadamente 12 minutos. Relataron cómo han influido con impacto y de forma positiva en quienes las rodean.

La organizadora del evento, Melissa Serrano, junto al anfitrión Luis Vicente García, se encargaron de dar apertura al TEDx Altamira Women. Destacaron que esta edición dio continuidad a la conversión del rol de la mujer en la sociedad y cómo puede ser líder en cualquier espacio.

La organizadora del TEDx Altamira Women, Melissa Serrano, junto al anfitrión Luis Vicente García, se encargaron de dar apertura al evento en el Teatro Municipal de Chacao / Foto: Mairen Dona

Las ponencias de este encuentro iniciaron con la humorista, cantante y life coach diplomada en Psicología Positiva, Evlin Pérez, quien contó cómo pudo ser reflejo de otras personas «siendo imperfecta». Aseguró que las historias de «me cambiaste la vida» se han repetido a lo largo de los años, sin imaginar que iba a influir, impresionar, trascender y cooperar en la existencia de alguien.

«Verte es hablarte con amor, observarte con vulnerabilidad y deslumbrarte con tu brillo que lo usas más para compartir y no para competir. Es observarte en tus ojos, enamorarte de esa imagen que no es más que el resultado de años de trabajo interno, para que tus acciones hablen más que tus palabras y dejen huellas», comentó Evlin Pérez.

Evlin Pérez, humorista, cantante y life coach diplomada en Psicología Positiva. / Foto: Mairen Dona

La directora de Mercadeo de Diageo, Jessika Uzcátegui, fue la segunda speaker en contar su trayectoría y explicó que cada persona puede vivir con un propósito y transformar su futuro sin pensar en lo que ya sucedió, como sucedió con su vida, que estuvo marcada por «tres grandes lutos».

«Todos tenemos un talento y descubrirlo te lleva a tener una vida placentera. Estoy comprometida a cambiar vidas, a siempre soñar y tener esperanzas», contó Uzcátegui en un emotivo relato sobre su crianza y la importancia de tener a familiares que la impulsaron a ser la mujer que hoy en día se convirtió y a nunca rendirse.

Jessika Uzcátegui, directora de Mercadeo de Diageo. / Foto: Mairen Dona

La siguiente mujer en contar su historia fue la directora de Operaciones y Estrategia de la Clínica Santiago de León, Vanessa Torres Gangoo. Durante su presentación marcada por las decisiones que tomó durante su vida, indicó cómo un individuo puede conectar con quien quiere ser, pese a tener que renunciar a algunos sueños y no tener las respuestas a todas las preguntas.

«Viendo dónde estoy me doy cuenta que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de construir lo que quiera en su vida. Lo que hacemos no es lo único que nos define y a veces la respuesta es la búsqueda», agregó.

Vanessa Torres Gangoo, directora de Operaciones y Estrategia de la Clínica Santiago de León. / Foto: Mairen Dona

Continuaron las presentaciones y le tocó el momento a la percusionista y geofísica, María José Castejón. Aseguró que el tiempo libre es capaz de influir en todos los propósitos. Tocar maracas pasó a ser muy significante para ella, incluso fue tan relevante que comenzó a «expresar cosas totalmente distintas a lo que hacía antes».

María José Castejón, percusionista y geofísica. / Foto: Mairen Dona

La CEO de la Clínica en Bicicleta y embajadora del World Economic Forum del Caribe, Carolina Rondón, fue la speaker que se encargó de contar su experiencia como mujer en los negocios. Indicó que hizo uso del «capital erótico» a su favor, lo que define como la suma de varios elementos que contribuyen a establecer relaciones sociales y placenteras.

«Todas somos bellas y capaces. Aprendamos a gestionar ese capital erótico para nuestros trabajos pero sin sacrificar la feminidad», expresó Rondón.

Carolina Rondón, CEO de la Clínica en Bicicleta y embajadora del World Economic Forum del Caribe. / Foto: Mairen Dona

Llegó el turno de la entrenadora de la Vinotinto femenina, Pamela Conti, quien explicó la importancia de alzar la voz y denunciar a pesar del miedo, en un emotivo relato donde comentó cómo sufrió abusos por parte de un hombre cercano a su familia, algo que fue confuso para ella, pues en su inocencia de niña no sabía lo que estaba ocurriendo.

«Escuchen a sus hijos cuando digan algo. Yo nunca hablé de esto hasta hoy, pasaron 30 años para hablar porque hoy me siento mujer, fuerte y líder. A mi no me ayudó nadie que no fuera el fútbol. Pero muchos niños no tendrán la fuerza y el coraje para refugiarse en algo», dijo Conti al público en sus 12 minutos de intervención.

Pamela Conti, entrenadora de la Vinotinto femenina. / Foto: Mairen Dona

Las ponencias de las speaker finalizaron con la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras. Detalló los obstáculos que tuvo que pasar para empoderarse desde el miedo, lo que considera que es una «fuerza abismal que alerta ante cualquier amenaza de imaginar o crear, pero que se puede vencer».

«Todos sentimos miedo pero si seguimos esa voz que se llama intuición podemos aprovechar las oportunidades que la vida nos presenta. Para ello tenemos que aprender a observar en vez de ver y escuchar en lugar de oir. Tenemos que ser resilientes para enfrentar nuestras adversidades y no dejarnos quitar la fuerza por comentarios negativos», finalizó Contreras.

Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. / Foto: Mairen Dona

