Ucab inaugura Feria del Libro del Oeste de Caracas

Caracas.- Con un pequeño homenaje al recién fallecido rector Francisco José Virtuoso, este lunes 28 de noviembre, la Universidad Católica Andrés Bello dio la bienvenida a la séptima edición de la Feria del Libro del Oeste de Caracas, (Floc Ucab 2022).

La presencia de 20 stands de venta de libros de todo tipo, a lo largo del campus Montalbán, dejó claro que en la institución empezó, por todo lo alto, una fiesta dedicada a la lectura, la reflexión y la cultura que estará abierta al público con actividades gratuitas durante seis días, hasta el sábado 3 de diciembre.

A las 10:00 am tuvo lugar la ceremonia oficial de inauguración, la cual estuvo encabezada por José Francisco Juárez, vicerrector académico y rector (e) de la Ucab; Marcelino Bisbal, director de abediciones; Antonio López Ortega, escritor y pregón de la Floc, y Johannes van der Vegt, consejero político de la Embajada de Alemania en Venezuela.

En nombre del comité organizador de la feria, Marcelino Bisbal fue el primero en dirigirse al público, compuesto por autoridades académicas, profesores, estudiantes, representantes de embajadas y organizaciones aliadas, además de dos de los escritores internacionales invitados: el peruano Jorge Chávez Álvarez y el español Andrés Sánchez Robayna.

“¿Tiene sentido hacer ferias del libro? –se preguntó en su discurso Bisbal-. ¿Para qué, si pareciera que el ciudadano cada vez lee menos y apenas compra uno o dos libros al año, según arrojan las encuestas?, ¿qué pasa con una feria del libro impreso cuando ya estamos en un mundo digital? Damos respuesta a esas preguntas: sí, tiene sentido seguir organizando ferias del libro, aunque sea solamente por la necesidad de vernos, reunirnos con invitados nacionales e internacionales, relacionarnos con los otros y saber-conocer –de primera mano– qué se está editando y leyendo en papel o en digital, conocer a los autores”, puntualizó el comunicador e investigador.

Seguidamente, Van der Vegt destacó su emoción por estar presente en la inauguración y el significado que tiene para Alemania.

“Estamos felices de sostener la cultura y la libertad de expresión en Venezuela y todo el mundo. Hoy en día, la situación del mercado del libro en Venezuela no está tan bien como en el pasado. Durante la crisis, en el país no quedan muchos negocios que vendan libros y la tendencia que se ve en Europa e internacionalmente es que las generaciones jóvenes no leen tanto como las generaciones anteriores y ferias de libros independientes, como esta, son muy importantes por el debate público”, puntualizó.

Por su parte, José Francisco Juárez señaló que la Floc es una oportunidad para que los ciudadanos de los cuatro puntos cardinales de la ciudad se acerquen a la cultura, la música, el cine, la poesía, el arte y la literatura.

Para conocer la programación completa de la 7ma Feria del Libro del Oeste de Caracas, Floc Ucab 2022, está disponible la grilla detallada haciendo clic aquí: https://floc.ucab.edu.ve

