Venezolano muere en Bogotá por imprudencia de un motorizado borracho

Javier Octavio Valera (32 años) murió en el Hospital de Kennedy la madrugada del lunes luego de sufrir un accidente de tránsito la noche del sábado.

El venezolano laboraba para Rappi, y el sábado estaba recogiendo un pedido en el centro comercial Plaza Central. Al salir de allí, avanzó en su motocicleta con el semáforo en verde y el conductor de una moto de alto cilindraje BMW se tragó el semáforo y lo chocó.

Ambos motorizados quedaron heridos, Javier tuvo dos fracturas en una pierna. En el hospital de Kennedy se enteró que sufría de diabetes y su estado de salud se complicó. Le hicieron varias transfusiones de sangre, no soportó los procedimientos y falleció el lunes. El otro motociclista se fugó del hospital.

Amigos y familiares de Javier aseguran que en el reporte policial no apuntaron que el conductor que causó el accidente estaba borracho, y solo le sancionaron por no tener licencia de conducir. También afirman que el croquis no se hizo de la forma correcta y presumen que pagó a funcionarios para que obviaran los datos que demuestran la culpabilidad del otro motociclista.

El venezolano deja a su esposa con tres meses de embarazo y aun niño de 7 años está embarazada de 3 meses, su padre viajó desde Venezuela para repatriar el cuerpo. Sus allegados recolectan pruebas del accidente para que el culpable del accidente responda ante la justicia.