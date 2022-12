▷ ¡La anécdota del penal! Szczesny le apostó 100 euros a Messi y perdió, pero no piensa pagarle por «ya tiene bastante dinero» #1Dic

A pesar de la victoria de Argentina sobre Polonia, Wojciech Szczesny portero de la selección europea fue uno de los grandes protagonistas de la noche atajándole un penal a Lionel Messi en la primera parte.

La falta la cometió el mismo guardameta a Messi en una jugada de centro al área, pero a raíz de ahí surgió una anécdota que se ha viralizado en las redes sociales.

Szczesny le apostó 100 euros al astro argentino a que el principal del partido no pitaba el penalti, sin embargo, el juez neerlandés Danny Makkelie sancionó la infracción y perdió la apuesta, que aseguró no iba a pagar porque Messi «ya tiene bastante dinero».

«Le aposté a Messi 100 euros a que el árbitro no iba a pitar el penalti, así que perdí. No sé si está permitido en el Mundial, tal vez me sancionen. Pero no le voy a pagar, ya tiene bastante dinero», confesó a los medios después del enfrentamiento.

¡ATENCIÓN A LO QUE CONTÓ SZCZESNY! El arquero de Polonia reveló que apostó con Messi mientras el árbitro miraba la jugada en el VAR, que terminó cobrando penal. pic.twitter.com/8vW433OjRJ — SportsCenter (@SC_ESPN) December 1, 2022

El meta polaco tapó su segunda pena máxima de este Mundial de Catar 2022, tras el atajado a Salem Al-Dawsari en el juego de la jornada 2 contra Arabia Saudita.

El combinado de Polonia pese a perder el duelo 2-0, logró clasificar como segundo del grupo C, por detrás de la albiceleste. Jugará frente a Francia en la siguiente ronda.

«Le aposté a Messi 100 euros a que el árbitro no iba a pitar el penalti, así que perdí. No sé si está permitido en el Mundial, tal vez me sancionen. Pero no le voy a pagar, ya tiene bastante dinero» Wojciech Szczesny pic.twitter.com/HUJI1OAWL0 — Manu Heredia (@ManuHeredia21) December 1, 2022

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí

– Publicidad –