▷ Una inversión inicial de $10.000 millones se necesitan para el Sistema Eléctrico Nacional #1Dic

El sistema eléctrico venezolano necesita una inversión de unos 10 mil millones de dólares para comenzar su restructuración, según comentó Aixa López, la presidente del Comité de los Afectados por los Apagones.

Dicha inversión sería para tratar los tres problemas principales en la actualidad del país como son la generación, transmisión y la distribución.

Recientemente, se informó que los fondos del acuerdo parcial de la oposición y el régimen firmado en México servirían para diversos sectores de Venezuela, entre ellos el sistema eléctrico.

López aplaudió que se tomara en cuenta el sector de la energía eléctrica y dijo que cualquier contribución es bienvenida.

«La intención del fondo es válida porque podría destinarse primero a recuperar la generación y luego la transmisión, pero se requiere un diagnóstico realizado por expertos», manifestó.

Sobre los problemas que enfrenta el Servicio Eléctrico Nacional (SEN), aseguró que es hora que la administración de Maduro asuma la responsabilidad y deje de culpar a terceros.

«No se puede estar siempre culpando a terceros para evadir la responsabilidad de mantener equilibrado el sistema eléctrico nacional. Tenemos un caos en el hogar, en la oficina y en los medios de producción. Eso no puede ser así, porque el país no avanza de esa manera y no todos tienen una planta eléctrica», indicó.

Como muestra de las deficiencias en el sector, López reveló que durante el mes de octubre se contabilizaron 29.418 fallas eléctricas y desde enero a octubre se amulan 167.618 en Venezuela.

