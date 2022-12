Cabo de la Armada de Chile fue secuestrado en Ecuador: Sus captores piden 100 mil dólares para su liberación￼

El cabo primero de la Armada de Chile, Luis Toledo, fue secuestrado aparentemente entre las ciudades de Guayaquil y Daule, provincia del Guayas. Familiares denuncian que han recibido crueles imágenes de él pidiendo ayuda. Los delincuentes estarían exigiendo 100 mil dólares por su liberación.

El uniformado se encontraba desde hace 11 meses en Ecuador, pues se había trasladado para casarse con una ciudadana de este país.

De hecho, la Armada de Chile informó en un comunicado que Luis hizo uso de un permiso especial por dos años, sin goce de remuneración.

Su esposa, María Verónica Guartatanga presentó la denuncia el pasado 30 de noviembre por delito de secuestro extorsivo en la Unidad Fiscal de La Aurora, en el cantón Daule.

Diversos medios chilenos han replicado la versión preliminar de la mujer, en la cual narra que la noche del 29 de noviembre se dio cuenta de que su pareja no había llegado a la casa. Marcó a su celular, pero estaba apagado.

“Inmediatamente, salí a buscarlo, no lo encontré. Me preocupé mucho y en ese momento llamé a la Policía Nacional. No se hicieron presente”, comentó Guartatanga, según reza la denuncia, citada por Diario AS.

A la media noche, recibió un mensaje vía Whatsapp por parte de una persona desconocida. “Me dijo que mi esposo tenía un serio problema y que quería saber si lo voy a ayudar”.

Luego, la mujer recibió fotografías de su esposo amarrado de pies y manos e incluso le habrían cortado un dedo.

Los maleantes también enviaron mensajes amenazantes a otros miembros de la familia, exigiendo 100.000 dólares a cambio de la liberación del joven de 31 años.

“A las autoridades de Ecuador pedimos que nos ayuden, que no tomen el caso a la ligera, aunque para ellos sea algo normal porque eso fue lo que nos dijeron, para nosotros no es normal”, dijo Camilia, familiar del marino, al medio Chilevisión.

🔴 AHORA | Familiar de cabo de la Armada secuestrado en Ecuador pide ayuda de autoridades: "Hemos tratado de golpear puertas y ventanas por todas partes".



📱 https://t.co/JkS0RTKgPL

👉 PlutoTV https://t.co/b6dNMb9VHt pic.twitter.com/VgMXj86qva — CHV Noticias (@CHVNoticias) December 1, 2022

Por el momento, se sabe que la Policía de Ecuador mantiene contacto con la familia desde el miércoles, así como el consulado y embajada de Chile.

Mientras que la Armada de Chile a través de los canales oficiales activó los protocolos para ir en ayuda y apoyo de la familia del marino desaparecido.

El periodista, Cristofer Espinoza de Radio Cooperativa, informó en su cuenta de Twitter que la familia de Luis Toledo ya arribó a territorio ecuatoriano y está reunida con autoridades, puesto que las amenazas habrían subido de tono.

Familia del cabo Luis Toledo, secuestrado en Ecuador, arriba a la BIPE de la PDI en Concepción para conocer de primera fuente el avance de la investigación en Guayaquil. Las anenazas a la familia siguen subiendo de tono con crueles registros @Cooperativa pic.twitter.com/r8BswF1e7F — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) December 1, 2022

vistazo