«Este es el momento que yo más temía»

Desde su salida de Telemundo, las buenas noticias no habían dejado de lloverle a Rodner Figueroa.

«Ahora me siento que nuevamente soy dueño de mi propio tiempo, soy dueño de mis propias decisiones, soy dueño de mi propia libertad, soy dueño de poder hacer lo que yo quiero», aseveraba días atrás el comunicador venezolano a través de las redes sociales.

Visiblemente afectado, Rodner no pudo evitar romper en llanto al compartir con sus seguidores el diagnóstico médico que recibió ayer sobre su inseparable compañero de cuatro patas, Napoleón.

«Yo tenía la esperanza de que fuera algo de los discos como nos habían dicho, pero no, tiene un tumor en el cerebro que le está apretando el cerebro en la parte frontal, le está comprometiendo la capacidad motriz», explicó. «Me estoy desahogando porque no quiero que él sienta que yo estoy angustiado, que estoy triste porque ellos sienten lo que uno siente. Solo el que es dueño de una mascota entiende lo que estoy sintiendo y es una decisión muy complicada, pero bueno uno tiene que dejar de ser egoísta y tiene que pensar en el bienestar de ellos», agregó entre lágrimas.

«Por favor recen por nosotros, por Ernesto, por mí… Y gracias por escucharme, pero es que necesitaba sacarme esto de adentro, no lo quiero hacer delante de Napoleón. Pero bueno tengo que ser fuerte y tengo que tomar la decisión que sea mejor para él y no para mí».

«Yo no lo quiero ver sufrir y en las últimas dos semanas he visto el deterioro progresivo de su condición», aseveró sin poder contener el llanto. «Napoleón es lo más dulce, tierno, amoroso, cariñoso, es un ángel que solamente me ha regalado satisfacciones, alegrías, un compañero…».

