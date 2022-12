Joven es asesinado a manos de las fuerzas de seguridad iraníes por celebrar derrota contra EEUU

Un joven murió a manos de las fuerzas de seguridad iraníes tras salir a celebrar la derrota de su selección frente a Estados Unidos en el Mundial de fútbol de Catar, informó este jueves la ONG Iran Human Rights (Ihrngo), con sede en Oslo.

«Su nombre era Mehran Samak, le dispararon en la cabeza las fuerzas del Estado al salir a festejar la derrota en la Copa del Mundo en Bandar Anzali la pasada noche, como muchos por todo el país. Solo tenía 27 años», según la cuenta oficial en Twitter de Ihrngo.

Heartbreaking. Iran’s security forces killed him for celebrating the US soccer team’s victory against the Islamic Republic. On his Instagram; Mehran Samak wrote we don’t care if Iran’s team sang the national anthem or not we’ll take to the street to show our protest against IRI. pic.twitter.com/pWHCDIqr5B

De acuerdo con esa organización, las autoridades forenses han rechazado entregar el cuerpo del joven a la familia «a pesar de que una multitud de personas está reunida fuera del edificio para darle su apoyo».

Last night, #MehranSamak was murdered by the Islamic Republic terrorists, for celebrating the loss of the regime’s football team to the US national team.

In his last writings he emphasized the importance of being in the streets and joining strikes to overthrow IR.#MahsaAmini pic.twitter.com/36LXZcWlY7

— Hichkas (@HichkasOfficial) November 30, 2022