La dura confesión de Hailey Bieber sobre su salud

La modelo Hailey Bieber acabó con los rumores de embarazo, pues con 26 años aun no se siente preparada para ser madre, por lo que reveló el motivo por el cual su vientre se ve abultado y no es precisamente por un bebé.

A través de sus historias en Instagram, la esposa del cantante Justin Bieber reveló que no está en la dulce espera y que tiene un quiste de gran tamaño en uno de sus ovarios. Además, descartó que sufra alguna enfermedad para no preocupara a sus seguidores.

“No es un bebé. Tengo un quiste en el ovario del tamaño de una manzana. Pero no tengo endometriosis o el síndrome del ovario poliquístico”, escribió junto a la imagen de ella frente al espejo en la que muestra su abdomen.

Hailey Bieber aclara que no está embarazada

“He tenido un quiste en el ovario varias veces y no es agradable. Es doloroso y molesto. Me hace sentir hinchada y me produce náuseas. Me provoca calambres y estoy muy sensible”, acotó Hailey.

Finalmente, la modelo expresó que está segura de que muchas mujeres lo entienden y se sienten identificadas. “Podemos con esto», agregó.