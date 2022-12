¡Más leña al fuego! Gaby Espino habla sobre la polémica con su cuenta de Instagram

En medio de la polémica con la modelo Aleska Génesis, la actriz Gaby Espino aclaró por qué le preocupa que su cuenta de Instagram sea hackeada.

A través de su cuenta en Instagram, la presentadora compartió un video en el que explicó a sus seguidores, que además de ser actriz y empresaria, también trabaja con sus redes pues tiene una comunidad orgánica.

“Hay personas que me preguntan por qué estaba tan angustiada por una posible clausura de mi cuenta de Instagram y les voy a contar un poco. Ustedes saben que yo soy actriz, soy presentadora de televisión, soy empresaria, y sí para mi son importantes las redes sociales, son parte de las herramientas de mi trabajo”, dijo Espino.

“Yo soy imagen de distintas marcas y trabajo en redes sociales. Además, siento que esos casi 13 millones que tengo solo en Instagram merecen respeto y yo no tengo porque aceptar que personas a las que evidentemente les sobra el tiempo pues se encaprichen conmigo, se metan conmigo y me nombren cuando yo tengo dos meses viendo entrevistas en las que he sido nombrada por esa persona de forma incorrecta sin mi autorización”, acotó.

Asimismo, dejó claro que no ha nombrado ni una sola vez “ni para bien ni para mal” a ninguna de estas tres personas.

“No me interesan, no me nombren. Ustedes conocen mi carrera yo he tenido una carrera intachable, en mi vida he estado involucrada en un escandalo y mucho menos en un escandalo de este tipo, no es mi estilo; no me nombren”, expresó.

“Las personas que trabajamos en el entretenimiento y el espectáculo tenemos claro que la fama positiva es una consecuencia de nuestro trabajo no es al revés, no se busca fama primero, se trabaja y gracias a tu trabajo y buen desempeño te vuelves una persona reconocida. Mi nombre es conocido por mi trabajo no por escándalos; entonces ocúpense de su vida y si tienen problemas resuélvanlo, pero no me nombren porque yo no las he nombrado a ellas”, agregó la criolla.

Finalmente, comentó que no sabe porque le quieren cerrar la cuenta ni porque se meten con ella y la nombran en las entrevistas si ella no lo hace.