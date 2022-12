México | AMLO enviará terna para Cofece tras emplazamiento de la Suprema Corte

TEXTO Carlos Montesinos @calesmont

Tras el emplazamiento de la Suprema Corte de Justicia, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que enviará las ternas para elegir a los consejeros de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Aunque mantuvo sus críticas respecto a organismos como este o el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).

“Vamos a cumplir con el mandato de la Corte y vamos a enviar la terna. Yo no estoy de acuerdo con lo de la Cofece, porque es un organismo que defiende a empresas particulares, no defiende a empresas públicas, no defiende al pueblo. Son de estos instrumentos que fueron creando para proteger el modelo privatizador”, dijo en su conferencia matutina.

AMLO enviará terna para Cofece tras emplazamiento de la Suprema Corte

Sobre qué perfil tiene en mente para las ternas, dijo que “los que mandan porque, hasta eso, no los conozco”. Explicando que se le presentan cinco nombres y él debe elegir a uno para ser propuesto al Senado de la República, como ocurrió a inicios de su sexenio con una vacante en el Ifetel para la que consultó a los entonces secretarios de Infraestructura y Economía.

Horas después de la consulta, “me manda a decir un grupo económico que no estaban de acuerdo con la propuesta porque ese señor trabajaba o estaba al servicio de otro grupo”. Por lo que prefirió postular al candidato mejor evaluado y quien “ya había sacado el primer lugar en otros procesos de selección, pero aunque sacara el primer lugar todo era una simulación”.

Por tal insistió en que “si no hay posibilidad de que se desmonte todo este andamiaje protector de intereses creados, que eso sería lo mejor, lo ideal. Si no hay condiciones, aunque no se descarta que el día de mañana o hacia el futuro lo puedan hacer, pues hay que cumplir con lo que ordena la Corte, el Poder Judicial y es lo que voy a hacer”.

RGH