Nueva Esparta | Por falta de transformadores comunidad estuvo 5 días sin electricidad (Video)

Desde el sábado hasta este miércoles en la tarde estuvieron sin servicio eléctrico mas de 100 familias habitantes de la comunidad de Macho Muerto, en el sector Villa Paleta y alrededores.

Los afectados informaron que al principio pensaban que se trataba de uno de los cortes habituales, pero a los dos días se dieron cuenta que era algo mas grave, y en efecto el problema fue que se quemó uno de los transformadores que alimenta a esa parte de Macho Muerto.

Santiago Yépez, dijo que trataban de comunicarse con Corpoeelc y las líneas se mantenían ocupadas la mayoría de las veces.

“Ya con los días se nos empezó a dañar la proteína, no podíamos mantener agua fría, incluso fue un problema mantener los vegetales. Tuvimos que e pesar a comprar lo del momento para comer”.

Pedro Rengel, explicó que las casas de “Villa Paleta” fueron construidas hace unos 8 años por el programa Misión Vivienda, pero el urbanismo no se concluyó y aun así tuvo que ser habitado, esto llevó a que las acometidas de electricidad no estén formalizadas pero les dieron cables y se conectaron a un transformador.

Probablemente la sobrecarga es lo que genera el problema pues no es la primera vez que tienen esta falla de servicio.

“Pero aquí vivimos, el Consejo Comunal ha ido a Corpoelec a arreglar el problema y les dicen que eso no está en su cronograma, así que con esta ida de la luz hemos padecido con los alimentos. Solo tratamos de mantener lo poquito que necesitan los niños”.

Al respecto, Danny García, líder de la calle Don Quijote, donde está ubicado el caserío, ratificó que las casas quedaron listas a la mitad y los cables de electricidad fueron extendidos a una cuadra para poder tener servicio.

“Eso ha sido puro meter papeles y nada, yo que soy líder de calle no he podido hacer nada, y no es solo la luz también el problema de cloacas”.