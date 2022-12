Cuando se trata de ocasiones especiales y además muy señaladas como la Navidad sin duda los mariscos son uno de los grandes protagonistas. La principal ventaja es que se pueden cocinar de forma muy sencilla y rápida tanto a la plancha como al horno y por supuesto cocidos y de cualquier forma quedan buenísimos, perfectos para triunfar en la mesa.

Aprende cómo cocer gambas en su punto, frescas o congeladas, y así disfrutarlas con su sabor más auténtico y con una textura deliciosa y jugosa. Además si cocemos bien las gambas conseguiremos que la carne no se quede pegada a la cáscara y sea muy fácil pelarlas, algo importante cuando se trata de días señalados.

Verás qué rápida es la cocción y conocerás trucos para cortarla con hielos y que así lleguen perfectas a la mesa. Además abajo en la sección de Consejos encontrarás algunas pautas para cocinar gambas de cualquier tamaño.

Si te gustan las gambas no dejes de preparar estas riquísimas gambas al horno jugosas con majado de ajo y perejil o las famosas gambas al ajillo. También quedan buenísimos estos langostinos o gambones a la plancha con limón y sal.

Una vez cocidas las gambas puedes utilizarlas en platos como esta ensaladilla de marisco con gambas y mayonesa ligera, en el salpicón de marisco con pulpo, gambas y mejillones o en este cóctel de gambas a la plancha con salsa picante y mango, solo que en vez de a la plancha utilizas las gambas cocidas.

Ingredientes para cocer gambas en su punto, frescas o congeladas:

Gambas frescas o congeladas, y si son congeladas procura que sean de la mejor calidad. Yo en esta ocasión he cocido 12 gambas blancas congeladas.

Agua. Yo suelo utilizar 1,5 litros para ir cociéndolas en varias tandas.

50 gr de sal gruesa por cada litro de agua. Para 1,5 litros serían 75 gr de sal.

Para enfriar las gambas: 1,5 litros de agua. 50 gr de sal gruesa. Cubitos de hielo.



Preparación, cómo hacer la receta de cómo cocer gambas en su punto, frescas o congeladas:

Si las gambas que vas a utilizar son congeladas hay que descongelarlas. Para ello lo ideal es que las pongas en un recipiente en la nevera el día anterior al que vayas a cocinarlas. De todas formas y por si se te he olvidado una opción rápida es dejarlas en un bol sumergidas en agua fría y cambiarla cada 15 minutos, de esta forma en una hora o incluso menos estarán descongeladas. Para saber si están descongeladas puedes apretar el cuerpo de una con tus dedos, si ya no está dura es que están a temperatura ambiente. Con las gambas ya descongeladas o si eran frescas ya podemos empezar con el proceso de cocción. Prepara una olla con 1,5 litros de agua y ponla a fuego alto. Cuando esté hirviendo échale 75 gr de sal gruesa. Aparte prepara un bol con 1,5 litros de agua, los 50 gr de sal gruesa y unos cuantos cubitos de hielo (2 o 3 industriales o más cantidad si son más pequeños). Echa las gambas al agua hirviendo. Recuerda cocinarlas en tandas, esto es importante para que el agua no baje bruscamente de temperatura así que te recomiendo cocinar una docena cada vez. Espera 1 minuto que es lo que suele tardar el agua en volver a hervir y cuando pase ese minuto sácalas con una espumadera, escúrrelas un poco y pásalas al bol con agua fría. Déjalas en el agua con hielos 5 minutos para cortar la cocción y que no se sigan cociendo con su propio calor. Al cabo de esos 5 minutos saca las gambas de nuevo con la espumadera y ponlas en un plato con papel de cocina para que se sequen un poco. Mientras puedes ir cociendo otra tanda de gambas pero recuerda preparar otro bol con agua fría, sal y hielo para no mezclarlas con las que habías sacado antes y que así todas reposen esos 5 minutos que necesitan. Eso si, para sucesivas tandas y cuando algún bol frío haya quedado vacío puedes reutilizarlo con el agua y la sal y simplemente añadir más hielos antes de poner a enfriar la siguiente tanda.

Tiempo: 15 minutos para las primeras 12 gambas y 3 minutos más para cada docena (además del tiempo de descongelación)

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Las gambas cocidas están riquísimas recién hechas y aún templadas pero también es cierto que se mantienen genial unas hora y hay quien las prefiere frías, lo cual es ideal si queremos dejarlas hechas con antelación. Eso si, para reservarlas unas horas o incluso del día anterior ponlas en un recipiente en la nevera y cubre con un trapo humedecido con agua salada (puedes humedecerlo en el bol de hielo cuando hayas terminado de preparar todas las gambas). Después recuerda sacarlas de la nevera al menos 30 minutos antes de consumirlas para que no estén demasiado frías.

Y ahora toca la mejor parte, deléitate con lo fácil que se pelan y disfruta de su suave sabor y su jugosa textura y, si te gusta, échales unas gotitas de zumo de limón, a mi me encanta cómo potencia el sabor. Tanto si las sirves tal cual de aperitivo como si las has cocido para utilizarlas en alguna receta están de auténtico… ¡escándalo!

Variaciones de la receta de cómo cocer gambas en su punto, frescas o congeladas:

Al tratarse de una técnica de cocina cada maestrillo tiene su librillo pero a mi no se me ocurre ninguna variación que aportar ya que con este sistema siempre me salen riquísimas las gambas y después se pelan de forma muy sencilla.

Consejos:

Gambas hay de muchos tipos y también tamaños por lo que lo ideal es que te guíes por el paso a paso de la receta y después añadas tu experiencia. En mi caso he utilizado gamba blanca de tamaño medio por lo que si utilizas gambas más grandes puedes darles hasta 1 minuto y medio o incluso 2 de cocción, pero no más, y si son más pequeñas estarán cerca del minuto de cocción. Lo ideal es que prepares esta receta con tus gambas favoritas y para siguientes veces ajustes los tiempos según las hayas notado al comerlas. Eso si, siempre es mejor no pasarse de cocción porque si por lo que sea han quedado demasiado crudas podemos volver a pasarlas un poco por agua hirviendo pero si se pasan y la carne queda algo reseca y pegada a la cáscara no podremos hacer nada para solucionarlo.

No caigas en la tentación de cocinar más de una docena a la vez pero si tienes prisa para cocerlas puedes tener preparadas un par de ollas en dos fuegos distintos y así cocinarlas al doble de velocidad.

Utiliza una buena cantidad de hielos para asegurarte que el agua está bien fría y de esa forma cortar la cocción rápidamente.