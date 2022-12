España | Corea hace historia contra Portugal y se mete en octavos de forma épica

Corea del Sur se ha metido en octavos de final tras ganar a Portugal con un gol de Hwang en el descuento (2-1) en el último partido de la fase de grupos del Mundial de Qatar. A los coreanos sólo les valía ganar y lo hicieron sobre la bocina. Fernando Santos dio descanso a medio equipo pero le salió bien la jugada pese a la derrota y pasan como primeros de su grupo, por lo que irán por el lado de España al que se podrían enfrentar en cuartos de final.

La primera parte comenzó con Portugal mandando con un gol de Ricardo Horta en el minuto cinco de partido. Las cosas se le ponían de cara a la selección de Cristiano Ronaldo, que no tenía su mejor día. Pero el conjunto surcoreano reaccionó rápido. En el 16 le anularon un tanto y en el 27 Kim Young-gwon empató aprovechando un rechace en la espalda de Cristiano. Ese gol les dejaba a uno de la clasificación.

En la segunda mitad, Corea se estiró en busca del segundo que le daba el pase a octavos. Entre Kang-in Lee y Heung-Min Son lideraron a los de Paulo Bento, pero no fue hasta el minuto 91 cuando lograron el tanto de la victoria. Son se fue solo contra el mundo, aguantó el balón y esperó la llegada de Hwang para meterle un pase en profundidad que le dejó solo contra el portero y no falló. Este resultado, unido al de Uruguay que sólo pudo ganar 2-0, clasifica a los coreanos por haber marcado más goles.

Así jugó Corea del Sur

El cuadro surcoreano llegaba a este partido con la baja de su seleccionador, Paulo Bento, expulsado al término del choque contra Ghana, y con la necesidad de ganar. El seleccionador portugués hizo algunas cambios en el once pero no el sistema de juego (4-2-3-1). Lejos de venirse abajo tras el gol tempranero de Portugal, Corea siguió con su idea y logró empatar el partido con algo de fortuna. En el segundo tiempo se estiraron un poco en busca del gol de la mano de Kang-in Lee y Son. Al final, una acción individual de Son definió el partido. El del Tottenham asistió a Hwang para el segundo.

Así jugó Portugal

Portugal llegaba a este encuentro ya clasificada a falta de certificar el primer puesto. Por ello, Fernando Santos revolucionó el once e introdujo hasta seis cambios. El sistema de juego era el mismo 4-1-2-1-2 con Rubén Neves por delante de los centrales y Ricardo Horta acompañando a Cristiano Ronaldo en punta. Horta adelantó a los portugueses que tuvieron en las botas de Cristiano el segundo en varias ocasiones pero el ex del United no estuvo acertado. El gol de Corea igualó las fuerzas. En la segunda parte, lo siguieron intentando los portugueses que buscaban alguna contra para llevarse los tres puntos, aunque el empate les valía para ser primeros. Incluso la derrota le servía puesto que ganaba Uruguay.

MVP: Heung-Min Son

El delantero del Tottenham fue decisivo en la victoria de Corea del Sur. Heung-Min Son asistió a Hee-chan Hwang para que anotara el definitivo 2-1 que metía los surcoreanos en los octavos de final del Mundial de Qatar. Hwang definió a las mil maravillas e hizo estallar la locura entre los seguidores coreanos, pero el pase de Son le deja solo ante el portero.