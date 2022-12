Habitantes de El Charcal cerraron troncal 9

Unas 80 familias de las comunidades 29 de Abril y El Charcal, en el municipio Bermúdez, estado Sucre, se ven afectadas cuando crece el Río La Toma porque se introduce el agua en sus viviendas. Hasta ahora reportan que seis viviendas están en riesgo de colapsar.

Milka Macuarán, habitante de El charcal, dijo este martes 29 de noviembre, que están cansados de pedir a las autoridades competentes que los ayude con la canalización del río y no tienen respuesta, por lo que decidieron cerrar la troncal 9 a la altura del sector El Lazo, para exigirle a la Alcaldía del municipio Bermúdez, la canalización del río.

“Yo me reuní con el alcalde Julio Rodriguez y no ha dado respuesta, debe tener palabra. Estamos cansados de informes y que vengan los bomberos mientras corremos el riesgo que nuestras casas ceden por completo o nos lleve el río. Si no tenemos respuestas seguiremos con los cierres de vías”, advirtió la afectada.

La denuncia de los habitantes de El Charcal

Al cierre se unieron 32 motorizados que conforman la línea San Francisco de Asís, quienes también mostraron su descontento por las condiciones de la vialidad de El Charcal y exigieron al gobierno local el acondicionamiento de la parada de toque.

“Tenemos seis años esperando que acondicionen la parada y lo mismo pasa con la parada. Estamos cansados de la falta de respuesta por parte de las autoridades. También cuando llueve el río se introduce en nuestros hogares, queremos solución”, añadió.

Durante el cierre de vía se presentó el jefe de Servicios de la Alcaldía del municipio Bermúdez. El funcionario se comprometió a traer una máquina retroexcavadora para retirar los escombros y limpiar la quebrada, la cual llegó arribo cuatro horas después del cierre, aun así los residentes mantuvieron su protesta porque sostienen que la maquinaria es muy pequeña.