México | AMLO minimiza denuncia de oposición sobre acarreo a su marcha: “ya hasta me están diciendo que quieren más”

Luego de que la oposición interpuso una denuncia por supuesto acarreo para acudir a la marcha del domingo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) minimizó las acusaciones asegurando que se deben a que sus detractores no han podido frenar su administración e incluso dijo que sus simpatizantes ya le han solicitado una nueva movilización.

“Adelante con todas las denuncias y que la Fiscalía resuelva lo que considere. Nosotros invitamos a la gente a participar, ya hasta me están diciendo que quieren más, no vamos a estar siempre, solo cuando se necesite”, dijo durante su conferencia matutina, realizada este viernes desde el puerto de Veracruz.

Esto al ser cuestionado sobre la denuncia que los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) interpusieron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por supuesto uso de recursos públicos y amenazas a funcionarios y beneficiarios de programas para acudir a la movilización del 27 de noviembre.

Respecto a las acusaciones, el primer mandatario consideró que sus opositores “no hacen más que denunciar y criticar y cuestionar e insultar, pero no hay imaginación, no hay talento. Como no tienen convicciones, porque para hacer política se necesita tenerle amor al pueblo y ellos son simuladores, por eso no han podido y nos acusan de todo”.

Incluso volvió a recomendarles modificar su estrategia pues, “además de esa actitud conservadora, reaccionaria de negar la capacidad que tiene el pueblo de tomar conciencia, además de eso, tienen muy malos asesores. Imagínense que el jefe político es Claudio X. González, él es el que le da órden al del PRI, al del PAN, al del PRD”.

KJ