México | Denuncia Ricardo Monreal campaña de hostilidad en su contra que podría derivar en agresión física

El senador Ricardo Monreal Ávila aseguró que Andrés Manuel López Obrador sólo se ha referido más a dos de tres aspirantes a sucederlo en la Presidencia de la República por lo que, con nostalgia, dijo que en su caso solo ha sido vituperado e insultado de manera frecuente; sin embargo, aclaró que tiene carácter, dignidad y aplomo para enfrentar las adversidades.

“Mi vida nunca ha sido fácil”, resaltó el coordinador de los senadores de Morena al destacar que, de acuerdo con diversas encuestas, tiene un 14.2 por ciento de intención del voto y aseguró que su lucha no es contra Morena ni contra sus militantes, pues lo que busca es la que las decisiones internas se democraticen.

En conferencia de prensa virtual destacó que, a pesar de padecer una campaña de hostilidad sistemática de golpeteo, mantiene 14.2 de intención de voto, “porque la gente me apoya”.

No obstante, el legislador advirtió que no quiere que se llegue a la etapa de la agresión física o de los insultos, que se convierte en una estrategia incluso electoral, por eso no abona a la polarización, “así es que me siento tranquilo y yo espero que no genere violencia este clima de hostilidad contra mí, lo digo a tiempo, para que después no se malinterprete”.

“No he hecho nada indebido, lo único que he hecho es respetar los principios, tener voz propia, tener opinión autónoma y tener criterio basado en la racionalidad. No soy coro de incondicionalidades, ni tampoco partidario del pensamiento universal único porque esa fue nuestra lucha”, aclaró.

Cámara de Diputados

A pregunta expresa, Ricardo Monreal hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que apruebe la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que amplía de seis a 12 días el periodo anual de vacaciones desde el primer año.

Comentó que desconoce los motivos por los que este proyecto no avance en la colegisladora, pero “sí sé que la clase trabajadora debe contar con prestaciones justas” y esta ampliación de las vacaciones “es una deuda que desde hace tiempo tenemos con los trabajadores”.

Enfatizó que por eso impulsó estos cambios, que aprobó el Senado de la República por unanimidad, el pasado 3 de noviembre, porque siempre ha sido aliado de las y los trabajadores.

Felicitó al titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, por impulsar el incremento del 20 por ciento al salario mínimo, medida que beneficiará a 6.4 millones de mexicanos.

Periodo Ordinario de Sesiones

Sobre la agenda legislativa, de cara a la conclusión del Periodo Ordinario de Sesiones, el senador recordó que está pendiente la regulación de cannabis, tema en el que no se puede “tapar el sol con un dedo” y que se tiene que regular, pues actualmente existe mucha tolerancia al consumo de productos elaborados con la planta.

Agregó que también está el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares; la llamada “Ley de Cunas Vacías”, que busca una atención integral para personas que pierdan a sus hijos durante el embarazo o el parto; la Ley de Ciberseguridad; así como reformas a la Ley Federal de Sanidad Vegetal.

Además, está pendiente la ratificación de diversos nombramientos de embajadores, comisionados de la COFECE, del INAI, del Consejo de la Judicatura Federal; así como 11 instrumentos internacionales.

“Tenemos muchos pendientes, nos quedan sólo 15 días, dos semanas, y vamos a tratar de impulsarlos lo más rápido posible, sin que esta premura implique falta de calidad en lo que estamos discutiendo”.

ZG