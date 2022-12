Perú | Castillo en la cuerda floja

Advierten que si no se logra vacar al presidente Pedro Castillo se presentará una moción de suspensión

Pedro Castillo en la mira. El congresista de la bancada Somos Perú, Esdras Medina, ha puesto en conocimiento los planes que tendrían en el parlamento sobre la estancia del presidente de la República, Pedro Castillo.

El legislador habló sobre un posible plan B el cual al menos buscaría una destitución temporal del mandatario en caso de que la tercera moción de vacancia presidencial sea rechazada.

“Quien le habla, junto con diferentes congresistas de las bancadas de Somos Perú y Avanza País, hemos juntado una moción de suspensión. La hemos trabajado y hemos recolectado las firmas. Ya vamos 37. Con esas firmas son suficientes para haberlo presentado, pero estamos viendo cómo avanza esta moción de vacancia y nosotros, en su debido momento, con una, dos o tres firmas más, vamos a presentar la moción de suspensión”, dijo Esdras Medina en diálogo con Canal N.

[Lee más aquí: Betssy Chávez invita a bancadas a dialogar]

Lo quieren fuera, pedido de moción

En dicha línea, el congresista mencionó que en cuanto al pedido de vacancia contra el presidente su voto será a favor de que se ejecute la salida del jefe de estado.

“Sí, ya está claro. Yo también he firmado la vacancia, por lo tanto, debo ser congruente con lo que ya me he comprometido; y también por el bienestar y por lograr llegar a destrabar este entrampamiento político es que es necesario que se continúe con la sucesión constitucional. En este caso, al otorgarse la vacancia, le corresponde en este caso a la vicepresidenta asumir la responsabilidad”, mencionó el parlamentario de Somos Perú.

Cabe precisar que el debate de admisión del pedido de la tercera moción de vacancia contra del presidente Pedro Castillo se llevará a cabo hoy jueves 1 de diciembre a las 18:00 horas.

[Lee más: Pagos parciales a fonavistas aprobados por Comisión Ad Hoc]

¿Moción de sus pensión , en qué consiste?

La moción de suspensión es una iniciativa que plantea suspender a Pedro Castillo temporalmente por 12 meses, teniendo como base el artículo 114 de la Constitución. Asimismo se sabe que el motivo principal para la suspensión es por «incapacidad temporal».

“El Presidente de la República se encuentra en incapacidad de gobernar, debido a las investigaciones fiscales en las cuales se encuentra inmerso por la presunta comisión de hechos tipificados como delitos. Lo expuesto evidencia que actualmente la prioridad del mandatario es atender su situación jurídica antes que dirigir la política general del gobierno”, indicaron desde Avanza País.

Si te interesa lee la siguiente nota aquí: