Sacerdote Luis Ugalde es embajador de Marca Venezuela por su aporte al país

El sacerdote jesuita Luis Ugalde, de origen vasco y venezolano por adopción, fue reconocido como el embajador de Marca Venezuela 2022 en su cuarta edición, por ser un líder transformador e inspirador, ejemplo de constancia como educador, y aporte ciudadano en la construcción de diversas instituciones sociales, aunado a su quehacer positivo por la identidad nacional.

«Desde el día antes de que pisara Venezuela, quise hacerme venezolano. No conocía mucho del país, pero, a los 17 o 18 años, cuando empecé la vida religiosa, me ofrecí de voluntario a través de una cartita. Llegué hace 65 años junto a seis compañeros y la primera recomendación que nos dieron fue que había que nacer de nuevo como venezolano de corazón y de cabeza. No sabíamos lo que significaba, pero esas palabras las tuve toda la vida presentes», indicó Ugalde tras recibir el reconocimiento el 25 de noviembre.

Sacerdote jesuita Luis Ugalde, de origen vasco y venezolano por adopción, reconocido como el embajador de #MarcaVenezuela 2022 en su cuarta edición.

Este año la búsqueda del embajador Marca Venezuela estuvo orientada a distinguir a «los venezolanos nacidos en otras tierras». Aquellos quienes viniendo de otros países se sienten y actúan como nacionales, que resaltan las características positivas de la identidad, convertidos en una referencia de la venezolanidad.

Los reconocimientos se realizaron a través de una convocatoria promovida por redes sociales. El público postuló a ciudadanos nacidos en otros países que hacen vida en Venezuela y que fortalecen el desarrollo de la comunidad. A partir de allí, el jurado evaluó los perfiles para otorgar el reconocimiento y nueve menciones especiales entre los postulados.

Personalidades que construyen y promueven conciencia

Son personalidades que a través de su área de acción construyen y promueven conciencia ciudadana por Venezuela; desde su trabajo dejan un legado o generan un impacto actual. Es el caso de Gerry Weil, músico nacido en Austria que llegó a Venezuela en el año 1957. Al recibir su distinción expresó que para él «este reconocimiento es más que un Grammy».

Gerry Weil, músico nacido en Austria, que llegó a Venezuela en el año 1957. Foto: Marca Venezuela

El jurado estuvo presidido por Fe y Alegría, institución embajadora 2021, a la que le fue otorgado el reconocimiento en la tercera edición Marca Venezuela, representada por su vicepresidente Germán García.

La acompañaron las menciones especiales Marca Venezuela de ese mismo año: Fundana (Mónica Gotz), Sociedad Anticancerosa de Venezuela (Cono Gumina), Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho (Manuel Torres), Foro Penal (Gonzalo Himiob Santomé), Banco del Libro (María Beatriz Medina), AC Trabajo y Persona (Diana Hernández) y Tierra Viva (Ana Méndez).

Personas que se convierten en escuela para el venezolano

El socio principal de PwC Venezuela y presidente de la Fundación Marca Venezuela, Pedro Pacheco Rodríguez, afirmó que en la organización le dan mucha importancia al impacto social que tienen tanto las personas como las instituciones.

«Todos ellos tienen una característica, son escuelas porque se convierten en ejemplo y en referencia para el venezolano. Sobre todo en circunstancias como las actuales, que es como cuando estamos desorientados en una montaña o en el mar y necesitamos estos puntos de referencia», afirmó Pacheco Rodríguez.

Recordó la campaña «Un venezolano, un embajador», que consiste en invitar a los venezolanos, dentro y fuera del país, a formar parte de la Red de Embajadores #MarcaVenezuela para contrarrestar la negatividad que existe actualmente sobre la nación venezolana.

Socio principal de PwC Venezuela y presidente de la Fundación Marca Venezuela, Pedro Pacheco Rodríguez. Foto: Marca Venezuela

«Que nadie diga que el juego se perdió por uno de nosotros. Cada uno tiene que hacer en su metro cuadrado algo concreto y lo tiene que hacer bien en distintas áreas, y cuando nos juntemos todos hacemos un mejor país», expresó.

Menciones a venezolanos nacidos en otras tierras

Durante la ceremonia se entregaron distinciones especiales a nueve líderes que nacieron en otras tierras y que día a día aportan para construir una mejor Venezuela.

En Educación se entregó la distinción a Benjamín Scharifker, «por su amplia trayectoria, legado y defensa de la educación universitaria en Venezuela». También por sus múltiples investigaciones en el área científica.

El reconocimiento de Ciudadanía lo recibió el activista Marino Alvarado, debido a su constancia y trayectoria en la defensa de los derechos humanos desde hace más de tres décadas.

En mención Cultura se reconoció al humorista e historiador Laureano Márquez, «un líder que representa a Venezuela, enalteciendo el gentilicio a través del humor».

El jurado otorgó el galardón Música al maestro Gerry Weil, nacido en Austria, al considerarlo ejemplo de constancia y disciplina. Además de ser escuela de muchos venezolanos y enaltecer al país en otros rincones del mundo.

Se entregaron distintas distinciones especiales a nueve líderes que nacieron en otras tierras. Foto: Marca Venezuela

La mención Territorio la recibió la física de la Universidad de Los Andes, nacida en Uruguay, Alejandra Melfo, por sus esfuerzos de investigación centrados en el estudio y la conservación de los glaciares. Especialmente del último glaciar tropical en Venezuela, amenazado por el cambio climático.

La distinción Empresarial fue para el dirigente Eddo Polesel, considerado «un líder transformador, inspirador y ejemplo de constancia». Asimismo, por su recorrido en el mundo gremial y sus aportes al movimiento empresarial.

Hubo reconocimientos póstumos para Lya Imber, gracias a su constancia y disciplina. Por ser la primera mujer médica en Venezuela, cuyos estudios sobre la niñez y la salud mental se mantienen vigentes. También para su hermana, la periodista y gerente cultural Sofía Imber, por su «labor y visión al crear instituciones que marcaron pauta nacional e internacionalmente».

Se entregó una mención Especial al embajador de Francia en Venezuela, Romain Nadal, debido a su «amplia identificación con nuestra gente en regiones del país». Así como los tantos programas desarrollados a favor de instituciones sociales y a resaltar en positivo la identidad venezolana.

Mairen Dona LópezGran Caracas

