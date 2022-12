Así se ve Yasuri Yamileth tras 16 años del lanzamiento de la “popular” canción

“Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamileth. Te metes conmigo, te saco la Gillete. Te dejo una ‘ye’, que no es de yeyé, sino de Yasuri, Yasuri Yamileth”, ¿le suena, verdad? Y no es para menos, esa es la letra de la canción que, en el año 2006, inundaba las redes sociales.

Existen millones de videos que rondan la red, pero pocos, o más bien ninguno, como el interpretado por ‘Yasuri Yamileth’, un personaje ficticio que se hizo famoso por algunas peculiares razones: “sacar la Gillete” cuando se metían con ella, usar la discoteca como Mercedes-Benz y, por supuesto, ser una chica ‘yeyé’.

El video, al igual que la letra de la canción, aún sigue inmortalizado en la mente de las millones de personas que, en medio de risas y bromas, cantaban y bailaban uno de los sencillos más conocidos, populares y graciosos que el internet haya podido difundir jamás.

No se sienta culpable si no ha podido olvidarlo. Dejar atrás la imagen de una mujer que dice llamarse ‘Yasuri Yamileth’ y que, al ritmo de una particular armonía y una singular letra, eclipsa todas las pantallas de los dispositivos, no es una tarea fácil.

Sin embargo, ¿qué pasaría si le dijeran que esa mujer que saltó a la fama internacional por protagonizar el video de ‘Gillette’ no es realmente a la que le debemos la invención y la interpretación de esta popular canción? Ese título se lo lleva la modelo, locutora de radio y diseñadora de interiores Katherine Severino.

Marlene Morales, la que te saca la ‘Gillette’

Han pasado 17 años desde el estreno de ‘Gillette’, pero a Marlene Morales hay una fama que todavía la persigue: la de ‘Yasuri Yamileth’.

De acuerdo con uno de los representantes de Katherine Severino, durante una conferencia de prensa, Marlene Morales llegó a protagonizar el icónico video por obra del azar.

Fuente: El Tiempo