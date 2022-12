La medida de fijar un límite de precios no había sido anunciada en 2020 cuando el Gobierno de Nicolás Maduro firmó una lista de precios de 27 productos de consumo básico

The post Control de precios: una medida que ha generado más impacto negativo que soluciones appeared first on El Pitazo.

Por: El pitazo

Autor: Alonso Calatrava

Fecha de publicación: 2022-12-02 12:11:56

Fuente